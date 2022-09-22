Стало известно, когда в России закончится импортный алкоголь

Прямой импорт западных алкогольных напитков в Россию может быть прекращен в 2023 году, предупредил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Об этом пишет «Радио 1».
Вадим Дробиз пояснил, что в 2023 году в Россию прекратятся поставки алкогольной продукции из Евросоюза и США. Это будет связано с дальнейшим расширением санкций.
Он напомнил, что в настоящее время ограничительные меры действуют только в отношении элитных напитков.
Эксперт уточнил, что есть три основных категории потребителей дорогого алкоголя. Первая их них включает в себя представителей высшего общества, их порядка 10% от общего числа покупателей элитных напитков.
Они обеспечили себя запасами «Вдовы Клико», Jack Daniels «минимум на пол-года». Пополнять свои винные погреба они смогут за счет магазинов duty free, подчеркнул он.
Вторая группа, верхний средний класс, сможет заменить европейские и американские напитки «альтернативами из других стран». Третья, нижняя половина среднего класса, безболезненно возместит импортный алкоголь отечественной продукцией, констатировал Дробиз.