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14 минут назад

Стало известно, когда в России закончится импортный алкоголь

Илья Родин

Прямой импорт западных алкогольных напитков в Россию может быть прекращен в 2023 году, предупредил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Об этом пишет «Радио 1».

Стало известно, когда в России закончится импортный алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вадим Дробиз пояснил, что в 2023 году в Россию прекратятся поставки алкогольной продукции из Евросоюза и США. Это будет связано с дальнейшим расширением санкций.

Он напомнил, что в настоящее время ограничительные меры действуют только в отношении элитных напитков.

Эксперт уточнил, что есть три основных категории потребителей дорогого алкоголя. Первая их них включает в себя представителей высшего общества, их порядка 10% от общего числа покупателей элитных напитков.

Они обеспечили себя запасами «Вдовы Клико», Jack Daniels «минимум на пол-года». Пополнять свои винные погреба они смогут за счет магазинов duty free, подчеркнул он.

Вторая группа, верхний средний класс, сможет заменить европейские и американские напитки «альтернативами из других стран». Третья, нижняя половина среднего класса, безболезненно возместит импортный алкоголь отечественной продукцией, констатировал Дробиз.

Экономика,Вадим Дробиз,ЕС,
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