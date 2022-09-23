Bloomberg: ЕС может установить потолок цен на нефть из РФ в скором времени

Страны Европейского союза планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, устанавливающее потолок цен на российскую нефть, после объявления в России частичной мобилизации.

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Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, это усилие (установление потолка цен на нефть. — RT) набрало обороты после того, как президент (России. — RT) Владимир Путин объявил частичную мобилизацию», — говорится в материале.

По информации агентства, данная мера может стать частью нового пакета антироссийских санкций, которые будут предложены Еврокомиссией.

Между тем, по словам одного из источников, план по установлению потолка цен на российскую нефть столкнётся с препятствиями, и не факт, что данная инициатива будет одобрена всеми членами ЕС.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.