Пакистан захотел договориться о поставках газа из РФ

Власти Пакистана сделают все, что в их силах, чтобы оказать помощь своему народу, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра информации страны Марриум Аурангзеб.

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Так она прокомментировала возможные поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан со стороны России. Политик заявила, что премьер-министр Пакистана уделяет внимание для оказания помощи гражданам страны, в том числе поставкам газа со всего мира независимо от того, откуда они идут.

Так она ответила на вопрос о том, нуждается ли Исламабад в поставках российского сжиженного природного газа. По словам министра, Пакистану и России предстоит договориться о параметрах поставок СПГ из РФ в рамках рабочей группы. Аурангзеб также сообщила, что пакистанские власти заинтересованы в сельскохозяйственной продукции на фоне урона, который был нанесен недавним наводнением.

Говоря о перспективе прокладки газопровода из России в Пакистан, министр заявила, что речь об этом шла во время встречи пакистанского премьера на саммите ШОС с российским президентом Владимиром Путиным.