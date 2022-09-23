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1 час назад

В Германии заявили о серьезном кризисе в пищевой промышленности

Деловая газета "Взгляд"

Пищевая промышленность Германии переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны, при этом стране грозит дефицит продовольствия, сообщили немецкие СМИ.

В ФРГ заявили о серьезном кризисе в пищевой промышленности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает издание Die Welt, немецкие производители замороженных и свежих продуктов предупреждают о риске скорого прекращении деятельности в связи с высокими ценами на энергоносители, призывая к оказанию государственной помощи.

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«Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьезная», – передает РИА «Новости» текст открытого письма представителей отрасли, адресованного немецкому правительству.

Авторы обращения предупредили, что ситуация с доходами ухудшается с каждым днем, а некоторые уже готовятся к возможному банкротству.

«Пищевая промышленность переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны», – говорится в письме, инициированном Немецким институтом замороженных продуктов (DTI) и Ассоциацией немецких холодильных складов и логистических компаний и подписанном пятью другими отраслевыми ассоциациями, включая Ассоциацию мясной промышленности, Федеральную ассоциацию производителей рыбы и Немецкую ассоциацию торговли фруктами.

По мнению авторов, отсутствие финансовой поддержки может в скором времени привести к опустошению полок в супермаркетах и магазинах.

«Действуйте сейчас – иначе холодильники и морозильники для населения Германии скоро останутся пустыми», – говорится в обращении.

Как заявила Die Welt исполнительный директор DTI Сабина Айхнер, представители индустрии замороженных продуктов давно готовятся к кризисным сценариям.

«Ситуация напряженная, предел загрузки достигнут, поэтому в случае чрезвычайной ситуации компаниям придется сократить ассортимент», – предупредила она.

По ее словам, публикация открытого письма объясняется отсутствием реакции со стороны федерального правительства на различные обращения и просьбы о помощи от представителей пищевой промышленности, которая в Германии является пятой по величине отраслью с оборотом в 186 миллиардов евро и 638 тыс. сотрудников.

«Из-за стремительно растущих затрат на электроэнергию многие немецкие производители продуктов питания оказались приперты к стенке», – подчеркнул в свою очередь заместитель генерального директора Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Петер Феллер.

Ранее ведущие производители пива в ФРГ объявили об общем росте цен на фоне инфляции, таким образом пенный напиток также вырастет в цене, как и другие основные продукты питания – хлеб, молоко, мясо, подсолнечное масло.

Напомним, в апреле глава Германского союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхеле спрогнозировал рост цен на пиво на фоне увеличения производственных издержек.

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