В ФРГ заявили о серьезном кризисе в пищевой промышленности

Пищевая промышленность Германии переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны, при этом стране грозит дефицит продовольствия, сообщили немецкие СМИ.

Как отмечает издание Die Welt, немецкие производители замороженных и свежих продуктов предупреждают о риске скорого прекращении деятельности в связи с высокими ценами на энергоносители, призывая к оказанию государственной помощи.

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«Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьезная», – передает РИА «Новости» текст открытого письма представителей отрасли, адресованного немецкому правительству.

Авторы обращения предупредили, что ситуация с доходами ухудшается с каждым днем, а некоторые уже готовятся к возможному банкротству.

«Пищевая промышленность переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны», – говорится в письме, инициированном Немецким институтом замороженных продуктов (DTI) и Ассоциацией немецких холодильных складов и логистических компаний и подписанном пятью другими отраслевыми ассоциациями, включая Ассоциацию мясной промышленности, Федеральную ассоциацию производителей рыбы и Немецкую ассоциацию торговли фруктами.

По мнению авторов, отсутствие финансовой поддержки может в скором времени привести к опустошению полок в супермаркетах и магазинах.

«Действуйте сейчас – иначе холодильники и морозильники для населения Германии скоро останутся пустыми», – говорится в обращении.

Как заявила Die Welt исполнительный директор DTI Сабина Айхнер, представители индустрии замороженных продуктов давно готовятся к кризисным сценариям.

«Ситуация напряженная, предел загрузки достигнут, поэтому в случае чрезвычайной ситуации компаниям придется сократить ассортимент», – предупредила она.

По ее словам, публикация открытого письма объясняется отсутствием реакции со стороны федерального правительства на различные обращения и просьбы о помощи от представителей пищевой промышленности, которая в Германии является пятой по величине отраслью с оборотом в 186 миллиардов евро и 638 тыс. сотрудников.

«Из-за стремительно растущих затрат на электроэнергию многие немецкие производители продуктов питания оказались приперты к стенке», – подчеркнул в свою очередь заместитель генерального директора Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Петер Феллер.

Ранее ведущие производители пива в ФРГ объявили об общем росте цен на фоне инфляции, таким образом пенный напиток также вырастет в цене, как и другие основные продукты питания – хлеб, молоко, мясо, подсолнечное масло.