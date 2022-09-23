ЕС ввел санкции против всех «крупных рыб» в России

Дипломатические источники EUobserver заявили, что ЕС столкнулся с проблемами при составлении нового списка персональных санкций - против всех крупных чиновников, бизнесменов и политиков России санкции уже введены.

Фото: РИА Новости РИА Новости

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к России.

Видео дня

EUobserver отмечает, что новые санкции ЕС должны быть готовы к вступлению в силу вскоре после того, как президент России Владимир Путин «сделает свой ход» - примет решение принять регионы в состав РФ.

По словам собеседников издания, в новые черные списки ЕС, предусматривающие запрет на въезд и заморозку активов, вероятно, войдут мелкие российские чиновники и депутаты, а также украинцы, помогавшие проводить референдумы.

Страны ЕС планируют ограничить предельные цены на российскую нефть, ввести санкции против еще нескольких российских банков, а также ввести новые ограничения на импорт высокотехнологичных товаров.

«Но когда дело доходит до отдельных лиц, крупной рыбы уже не осталось. У нас уже есть полная коллекция олигархов и представителей политических и оборонных учреждений», - заявили источники издания.

Одним из немногих секторов, не затронутых семью предыдущими раундами санкций, является российская алмазная промышленность, но она имеет скорее символическое, чем реальное значение для российской экономики, подчеркивает EUobserver.

«Мы можем ввести санкции против российских единорогов [частных компаний, оцениваемых в один миллиард долларов и выше - прим.ред. ], если захотим, но проблема в том, что их не существует», - заявил другой источник в ЕС.

Дипломаты ЕС также рассматривают введение санкций против работников российских СМИ. Однако у этого подхода есть свои проблемы, сказал один из источников EUobserver.