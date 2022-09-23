Европа оценила стоимость отказа от российского газа

Для перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и отказа от российского газа Европе потребуется 565 миллиардов евро (553,7 миллиарда долларов) до 2030 года, оценили в Еврокомиссии. Об этом со ссылкой на документ высшего органа исполнительной власти ЕС сообщает Bloomberg.

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Речь идет о проекте цифровизации энергетической отрасли, который предполагает обмен данными об использовании электроэнергии в Евросоюзе с 2024 года. Согласно документу, Европа должна к 2027 году установить солнечные панели на всех коммерческих и общественных зданиях, к 2029 году — на новых жилых зданиях. Кроме того, в течение пяти лет в ЕС планируют установить 10 миллионов тепловых насосов, а к 2030 году — выпустить 30 миллионов автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа.

Мера направлена на повышение гибкости энергетических рынков региона и сокращение зависимости от импорта российского топлива. По мере роста стоимости и спроса на электроэнергию Европа считает необходимым создать более устойчивую энергетическую сеть, которая могла бы адаптироваться к альтернативным источникам энергии, зависящим от погоды, а также направлять электроэнергию самым нуждающимся странам блока.

Проект, находящийся в распоряжении у агентства, может быть изменен. Еврокомиссия планирует также опубликовать документ с мерами по борьбе с энергокризисом 28 сентября.