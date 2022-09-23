Новый пакет санкций ЕС против РФ может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как ожидается, говорится в материале издания, в пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под рестрикции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения.

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По данным газеты, очередной набор санкций, уже восьмой по счету, будет официально предложен к рассмотрению после встреч чиновников Еврокомиссии с представителями стран — членов Евросоюза, которые начинаются в пятницу.

Радикально настроенные члены Евросоюза, а именно Польша и страны Балтии, требуют ввести против России новые жесткие меры, пишет газета. В частности, они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от системы SWIFT (международной системы передачи межбанковских платежей), а также выступают за введение запрета на импорт алмазов. Они призывают ввести эти санкции, включая ограничения доступности информационных и других услуг в IT-сфере, не только против России, но и против Белоруссии.

Однако европейские чиновники, с которыми побеседовала газета, указывают, что соглашение по "некоторым из наиболее амбициозных идей" будет сложно достичь. Санкции блок должен одобрить единогласно.

"Чем больше вы предлагаете, тем больше оснований у некоторых стран ЕС стать несговорчивыми. С другой стороны, если санкций будет слишком мало, "ястребы" скажут, что этого недостаточно", — сообщил газете неназванный дипломат.

Другой дипломат отметил, что ЕС следует фокусироваться на введении потолка цен на российскую нефть, поскольку осталось не так много товаров и сфер, "по которым можно ударить".

Европейский союз (ЕС) готовит новый пакет экономических санкций против России. В него войдут рестрикции в отношении физических лиц и меры в отношении технологической части сотрудничества. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам министерского заседания СБ ООН по Украине. Его цитирует ТАСС.

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«Совет [ЕС] изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имен, а также изучает введение экономических санкций, направленных на технологическую часть наших отношений с Россией», — сообщил Боррель.

Он заверил, что уже принятые Евросоюзом санкции «очень тяжелы и очень эффективны». Он также пообещал, что ЕС не ослабит поддержку Украины и будет оказывать ей «политическое, военное и дипломатическое содействие».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что руководство Евросоюза намерено ввести новые ограничения на поставку гражданских технологий в Россию из-за эскалации ситуации. Помимо технологий, будут введены дополнительные санкции против физических лиц и организаций.

Европейский союз расширит санкционные списки за счет российских чиновников в рамках предстоящего восьмого пакета санкций против РФ и может отменить право вето при голосовании по вопросам, касающихся России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в ЕС.

По его словам, Евросоюз ускорит разработку нового пакета антироссийских санкций.

«Несколько новых людей будут включены в списки. Также министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России», — заявил источник.

По его словам, в новый пакет санкций войдет ряд мер, связанных с установлениям потолка цены на нефть. Однако некоторые страны, включая Венгрию, опасаются, что РФ может сократить поставки нефти в ответ на эту меру.

Источник также указал, что на данном этапе Еврокомиссия (ЕК) ищет формат выполнения этих решений, чтобы максимизировать их эффективность, отсюда дискуссии относительно единогласия и возможных ограничений права вето.

«Хотя комиссия обсуждает эти элементы, ввиду последних событий не исключено усиление... санкций», — продолжил он.

Источник добавил, что ЕК намерена представить новый пакет санкций в конце следующей недели, а, возможно, 28 сентября.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало, что Еврокомиссия прорабатывает новые санкции против России и может обсудить соответствующее предложение с постпредами стран ЕС 23 сентября.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на фоне объявления частичной мобилизации главы МИД стран Евросоюза соберутся на внеочередное совещание, чтобы обсудить новые санкции против России.

Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций в отношении РФ. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике, - сказал он. - Для нас это четкая "красная линия". Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен". "Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам", - отметил министр.

По его оценке, "европейская экономика движется к рецессии".

"Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов, - добавил он. - Мы надеемся, что как можно скорее будет мир, в наших интересах, чтобы всему нашлось решение".

Специальный центр по выявлению побочных эффектов от санкций создадут при американском Минфине. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Ведомство займется анализом и устранением нежелательных последствий от экономических рестрикций.

«Этот новый центр анализа санкций позволит нам быть более эффективными в реализации текущих и будущих программ», - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

В материале агентства также сообщается о вакансии «консультанта по влиянию на рынки, торговлю и энергетику». Кандидат на эту должность должен будет анализировать вопросы денежно-кредитной политики и консультировать казначейство США. Кроме этого, Минфин ищет «ведущего экономиста по вопросам санкций».

По заверениям Жозепа Борреля, новые ограничения будут «секторальными и персональными», и вступят в силу они «как можно скорее».

Программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО Иван Тимофеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что эти события на нашу страну никак не повлияют.

«Что касается санкций ЕС и, возможно, США по поводу референдума и частичной мобилизации, они уже заявляют, что что-то будет, но что они будут делать? Ну, могут экспортный контроль расширять, но ни на что политически это не повлияет. Да, ущерб увеличится, но не радикально. В сравнении с тем, что уже ввели, это будет меркнуть на том фоне, что уже существует. Это будет сделано для отчётности, что они продолжают вводить санкции. В политическом отношении это будет шумовой эффект».

Министры иностранных дел ЕС по итогам встречи в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН приняли декларацию по ситуации на Украине. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, «совет согласовал декларацию», добавив, что Евросоюз расценивает референдумы на контролируемых российской армией территориях как «нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». По словам Борреля, действия России «угрожают миру и безопасности в Европе, а также во всем мире». Какие дальше последуют шаги?

Европейские политики, хотя, в принципе, были готовы к тому, что Россия будет проводить референдумы на контролируемых территориях, видимо, были не очень готовы, что это произойдет столь стремительно. И придется моментально вводить очередные санкции. Возможно, в ЕС рассчитывали, что новый этап санкционной войны придется уже на начало следующего года, когда должно заработать нефтяное эмбарго.

Теперь же обсуждение очередного санкционного пакета, который должен быть, по идее, распечатан сразу после практических действий Москвы по реализации итогов референдумов, выглядит диссонансом на фоне недавних действий самого Евросоюза, который решил несколько смягчить санкции в отношении российского угля. Он первым из энергоносителей попал под эмбарго, вступившее в силу в начале августа. Теперь европейским операторам, разъясняет Еврокомиссия, разрешается его транспортировка в третьи страны. Это происходит на фоне перезапуска некоторыми странами ЕС угольных электростанций, так что поступление на рынок дополнительных объемов должно сбить цены и для европейцев. Аналогичные послабления распространены также на удобрения, корма для животных и цемент. Возможно, российский уголь попадет теперь даже и в саму Европу, например, по спецлицензиям.

Можно осторожно предположить, что, если «Большой семерке» не удастся продавить решение о потолке цен на российскую нефть до начала декабря, когда должно вступить в силу европейское эмбарго, заговорят о послаблениях и по нефти. Пока сохраняются разногласия по методам введения эмбарго либо потолка цен между ЕС, Великобританией и США.

Переговоры внутри ЕС по новому пакету, если верить утечкам в прессе, ставят пока относительно скромные цели. Новые санкции предусмотрят расширение запретных списков на экспорт в Россию технологий. Хотя трудно представить, что еще осталось из незапрещенного. Разве что медицинские и околомедицинские тест-системы. Будет и расширение черного списка физических лиц — прежде всего за счет тех, кого сочтут причастным к проведению референдумов. Также очевидно, что вслед за США будет сделан акцент на соблюдении уже введенных ограничений, то есть на вторичных санкциях против тех стран, которые осмеливаются иметь дело с Россией. Напрашиваются, соответственно, какие-то меры против платежной системы «Мир», которая в ЕС и так не работает.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступив перед Генассамблеей ООН по видеосвязи, тоже призвал к ужесточению санкций против России, но уже на уровне ООН. По идее, это должно ограничить или даже блокировать отношения с РФ тех государств, которые сейчас придерживаются нейтральной позиции. Зеленский и призвал к этому, а также к созданию специального трибунала по Украине и легитимации через ООН принципа репараций, который сейчас отсутствует. Разумеется, прозвучали и призывы к увеличению военной и финансовой помощи Украине.

Зеленский, скорее всего, лишь ненамного опережает мысль, зреющую на Западе, с тем чтобы попытаться как-то узаконить антироссийские санкции именно через ООН, используя уже и нынешнюю Генассамблею. Однако по Уставу ООН санкции может вводить только Совет Безопасности, где у России право вето. Генассамблея, правда, может призвать Совбез такие санкции ввести. Однако удовлетворить такое требование без реформы Совбеза будет практически невозможно. Именно поэтому сейчас на Генассамблее представители западных стран, начиная от США, настойчиво ставят вопрос как раз о такой реформе, когда право вето для «большой пятерки» будет ограничено.

Кстати, по тому же Уставу ООН и Генассамблея, и Совбез должны перед тем, как одобрять блокирующие санкции, предпринять все возможные шаги к мирному урегулированию. Но разве они уже сделаны? К мирным переговорам с завидным упорством призывает разве что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что мировые лидеры должны говорить с Путиным, чтобы «открыть двери мира». Он посетовал, что ООН не смогла остановить кровопролитие, а также найти решение энергетического и продовольственного кризисов, возникших в результате конфликта.