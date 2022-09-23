Европе предрекли «сценарий Дикого Запада» на фоне энергокризиса

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предостерег в четверг европейские страны от борьбы за энергетическую безопасность этой зимой, которая, по его мнению, может разрушить единство Евросоюза и спровоцировать социальные волнения. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Как утверждает газета, глава МЭА боится, что может случиться "сценарий Дикого Запада", если европейские страны ограничат свою торговлю или прекратят сотрудничество с соседями на фоне растущей обеспокоенности по поводу нехватки топлива.

"Последствия будут очень плохими для энергетики, очень плохими для экономики и чрезвычайно плохими в политической сфере", - приводит газета слова Бироля.

Глава МЭА также уверен, что кризис в Европе продлится до 2023 года. Причинами этого он назвал ухудшение ситуации с мировыми поставками и усиление конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) со стороны Китая и других импортеров.

Как сообщает газета, Фатих Бироль заявил, что Москва "проиграла энергетическую битву" с Европой, так как страны ищут альтернативных поставщиков.