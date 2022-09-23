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1 час назад

FT: глава МЭА считает, что энергетический кризис может разрушить единство Европы

ТАССиещё 1

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предостерег в четверг европейские страны от борьбы за энергетическую безопасность этой зимой, которая, по его мнению, может разрушить единство Евросоюза и спровоцировать социальные волнения. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Европе предрекли «сценарий Дикого Запада» на фоне энергокризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как утверждает газета, глава МЭА боится, что может случиться "сценарий Дикого Запада", если европейские страны ограничат свою торговлю или прекратят сотрудничество с соседями на фоне растущей обеспокоенности по поводу нехватки топлива.

"Последствия будут очень плохими для энергетики, очень плохими для экономики и чрезвычайно плохими в политической сфере", - приводит газета слова Бироля.

Глава МЭА также уверен, что кризис в Европе продлится до 2023 года. Причинами этого он назвал ухудшение ситуации с мировыми поставками и усиление конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) со стороны Китая и других импортеров.

Польша и страны Балтии выступили с требованием по санкциям

Как сообщает газета, Фатих Бироль заявил, что Москва "проиграла энергетическую битву" с Европой, так как страны ищут альтернативных поставщиков.

"Россия потеряла хорошего клиента, причем навсегда. Этот клиент платил деньги вовремя и не создавал никаких политических проблем", - утверждает он.

Экономика,Фатих Бироль,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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