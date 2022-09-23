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1 час назад

СМИ: жители Польши массово скупают уголь в Чехии и Словакии перед отопительным сезоном

ТАССиещё 1

Жители Польши в массовом масштабе скупают более дешевый уголь в соседних Чехии и Словакии перед началом отопительного сезона. Об этом в пятницу сообщает интернет-портал onet.pl.

Жители Польши массово скупают уголь в Чехии и Словакии
Фото: ТАССТАСС

"В Польше тонна угля стоит 3,8 тыс. злотых (около $780 - прим. ТАСС), а в Чехии [в пересчете] - 1,1 тыс. злотых (около $226 - прим. ТАСС), поэтому заказы из Польши следуют один за другим с утра до вечера. Некоторые [жители Польши] приезжают к нам за углем за 400 км", - сообщил порталу владелец угольного склада под Остравой Якуб Гануш.

Ряд польских транспортных компаний предлагает свои услуги по перевозке угля по цене 5 злотых за 1 км пути (чуть больше $1). Стандартный самосвал за один раз может доставить клиенту до 6 тонн угля.

"В Словакии каменный уголь не добывают, мы всегда ввозили его из Чехии, Польши или России. Сейчас российский уголь покупать запрещено, а польский или чешский стоит астрономических денег. Думаю, что всю зиму придется обогреваться дровами", - сообщила Анела Хованец, работница словацкого угольного склада.

Импортный каменный уголь в Словакии стоит в пересчете около 2,6 тыс. злотых (примерно $534), поэтому многие польские покупатели предпочитают более дешевый бурый уголь, который по своим характеристикам значительно уступает каменному углю и сильнее загрязняет окружающую среду. По этой причине в Польше использование бурого угля для отопления запрещено.

"Сегодня, однако, в Польше об экологии никто уже не думает", - заключает onet.pl.

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