Жители Польши массово скупают уголь в Чехии и Словакии

"В Польше тонна угля стоит 3,8 тыс. злотых (около $780 - прим. ТАСС), а в Чехии [в пересчете] - 1,1 тыс. злотых (около $226 - прим. ТАСС), поэтому заказы из Польши следуют один за другим с утра до вечера. Некоторые [жители Польши] приезжают к нам за углем за 400 км", - сообщил порталу владелец угольного склада под Остравой Якуб Гануш.