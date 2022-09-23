Швейцария допустила присоединение к новым санкциям ЕС

Власти Швейцарии намерены рассмотреть вопрос присоединения к новым санкциям Евросоюза против России в случае их введения на фоне проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. С таким заявлением выступил Федеральный совет Швейцарии, передает РИА Новости.

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«ЕС объявил о новых санкциях в связи с проведением этих так называемых референдумов. Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит вопрос об их принятии», - отмечается в заявлении.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в ходе Генассаблеи ООН заявил, что ЕС намерен незамедлительно прибегнуть к введению новых санкций против России.

Ранее газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций Евросоюза против России может затронуть нефть, информационные технологии и сферу кибербезопасности. Кроме того газета указала на призыв Польши и стран Балтии отключить еще больше российских банков от системы SWIFT и запретить импорт алмазов.