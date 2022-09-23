Энергосистемы стран Балтии готовы к отключению от России

Глава эстонского сетевого оператора Elering Таави Вескимяги заявил, что Эстония, Литва и Латвия готовы к отключению от российской энергосистемы. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы достигли первоначальной готовности к тому, чтобы в течение 6-12 часов синхронизироваться с сетью континентальной Европы через литовско-польское соединение», – сказал Таави Вескимяги.
Он также добавил, что правовая база для такого шага уже готова. Кроме того, была проведена подготовка к поддержке балтийской сети через польско-шведское соединение.
По словам Вескимяги, по плану отключение от российской сети должно произойти в конце 2025 года, но он не исключает риск того, что Россия может сама отключить страны Балтии от своей сети. Этот риск возрастёт, если Калининградская область сможет независимо поддерживать свою сеть, и отключение со стороны стран Балтии больше не будет для неё угрозой.
Ранее Эстония, Литва и Латвия достигли соглашения о значительном ограничении на въезд для россиян, которые имеют шенгенские визы.