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17 минут назад

Энергосистемы стран Балтии готовы к отключению от России

Елена Прошина

Глава эстонского сетевого оператора Elering Таави Вескимяги заявил, что Эстония, Литва и Латвия готовы к отключению от российской энергосистемы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Энергосистемы стран Балтии готовы к отключению от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы достигли первоначальной готовности к тому, чтобы в течение 6-12 часов синхронизироваться с сетью континентальной Европы через литовско-польское соединение», – сказал Таави Вескимяги.

Он также добавил, что правовая база для такого шага уже готова. Кроме того, была проведена подготовка к поддержке балтийской сети через польско-шведское соединение.

По словам Вескимяги, по плану отключение от российской сети должно произойти в конце 2025 года, но он не исключает риск того, что Россия может сама отключить страны Балтии от своей сети. Этот риск возрастёт, если Калининградская область сможет независимо поддерживать свою сеть, и отключение со стороны стран Балтии больше не будет для неё угрозой.

Ранее Эстония, Литва и Латвия достигли соглашения о значительном ограничении на въезд для россиян, которые имеют шенгенские визы.

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