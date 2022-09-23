Госслужащим повысят зарплаты в 1,04 раза

Оклады государственных служащих с 1 октября повысят в 1,04 раза. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

В документе говорится, что при увеличении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности, его размеры, а также размеры ежемесячного и ежеквартального денежного поощрения подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Указ вступает в силу со дня подписания — 23 сентября.

Ранее правительство России утвердило проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Доходы бюджета в 2023 году ожидаются в объеме 26,13 триллиона рублей, расходы составят 29,056 триллиона рублей. Соответственно, бюджет будет закрыт с дефицитом в размере 2,9 триллиона рублей, или 2 процентов ВВП.