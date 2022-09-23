В России захотели собирать больше налогов с бизнеса

В России захотели увеличить базу для исчисления страховых взносов, уплачиваемых работодателями за своих сотрудников, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда, который со следующего года заменит ныне независимые Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Алексей Зотов / Коммерсантъ

Речь идет о предельной величине базы для исчисления страховых взносов, которые с 2023 года работодатели начнут перечислять в бюджет единым платежом. Сейчас она равняется 1,565 миллиона рублей для Пенсионного фонда и 1,032 миллиона — для Фонда социального страхования. При сохранении годовой зарплаты сотрудника в пределах базы взносы уплачиваются по ставкам 22 и 2,9 процента соответственно, при превышении — по ставкам 10 и ноль процентов соответственно.

Для Фонда обязательного медицинского страхования, который по итогам реформы сохранит самостоятельность, предельная база отсутствует, а ставка равняется 5,1 процента.