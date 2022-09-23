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1 час назад

В России захотели собирать больше налогов с бизнеса

Lenta.ru

В России захотели увеличить базу для исчисления страховых взносов, уплачиваемых работодателями за своих сотрудников, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда, который со следующего года заменит ныне независимые Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

В России захотели собирать больше налогов с бизнеса
Фото: Алексей Зотов / КоммерсантъАлексей Зотов / Коммерсантъ

Речь идет о предельной величине базы для исчисления страховых взносов, которые с 2023 года работодатели начнут перечислять в бюджет единым платежом. Сейчас она равняется 1,565 миллиона рублей для Пенсионного фонда и 1,032 миллиона — для Фонда социального страхования. При сохранении годовой зарплаты сотрудника в пределах базы взносы уплачиваются по ставкам 22 и 2,9 процента соответственно, при превышении — по ставкам 10 и ноль процентов соответственно.

Для Фонда обязательного медицинского страхования, который по итогам реформы сохранит самостоятельность, предельная база отсутствует, а ставка равняется 5,1 процента.

В следующем году единую базу для всех трех фондов планируется повысить до 1,92 миллиона рублей — против ранее планировавшихся 1,56 миллиона. При сохранении годовой зарплаты в пределах базы работодатели обязаны будут перечислять в бюджет 30 процентов от зарплаты работника, при превышении — 15,1 процента.

Экономика,Фонд социального страхования РФ,
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