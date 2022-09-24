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1 час назад

WSJ сообщила об истощении нефтяных резервов США

ТК «Звезда»

Соединенные Штаты Америки постепенно теряют свою нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана президента Джо Байдена по стабилизации цен на топливном рынке. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

СМИ сообщили об истощении нефтяных резервов США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметили в Минэнерго США, стратегический резерв страны стремительно «тает», потеряв уже семь миллионов баррелей за последнюю неделю. Специалисты встревожены, ведь это минимальный уровень заполненности нефтяной «кубышки» Вашингтона с 1984 года.

В начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» приняли решение ввести ограничение максимальной цены на российскую нефть. В Кремле заявили, что российская нефть, которую изначально планировалось направить в Европу, будет направлена в те страны, которые работают по рыночным условиям, а не устанавливают ценовой потолок. Таким образом, европейские страны будут вычеркнуты из списка получателей российского сырья.

Экономика,Джозеф Байден,
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