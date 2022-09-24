СМИ сообщили об истощении нефтяных резервов США

Соединенные Штаты Америки постепенно теряют свою нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана президента Джо Байдена по стабилизации цен на топливном рынке. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отметили в Минэнерго США, стратегический резерв страны стремительно «тает», потеряв уже семь миллионов баррелей за последнюю неделю. Специалисты встревожены, ведь это минимальный уровень заполненности нефтяной «кубышки» Вашингтона с 1984 года.