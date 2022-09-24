Стратегический запас нефти США рухнул до уровня 1984 года

Объем стратегического резерва нефти США рухнул до самого низкого уровня за последние четыре десятилетия. Столь малым он не был с 1984 года.

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После 100 дней медленного отступления цены на бензин снова «пошли не в ту сторону». Средняя национальная цена за галлон бензина вновь растет, пишет Marketplace.

Еще в марте президент Джо Байден санкционировал доступ к нефти из Стратегического нефтяного резерва США, чтобы увеличить предложение и попытаться снизить цены на газ.

На этой неделе Министерство энергетики сообщило, что в резерве хранится около 427 миллионов баррелей нефти — в начале года было почти 600 миллионов. В 2021 году страна потребляла чуть меньше 20 млн баррелей в день.

Стратегический нефтяной резерв — это, по сути, фонд нефти на черный день.

«Смысл нефтяного резерва в том, чтобы обеспечить достаточное предложение в периоды ограничений поставок, будь то из-за геополитических воздействий или перипетий, связанных с погодой», — сказал Мэтт Смит, нефтяной аналитик Kpler.

По его словам, правительство создало резерв после нефтяного кризиса 1970-х годов. С тех пор он пригодился несколько раз, например, во время войны в Персидском заливе в 1991 году и после урагана Катрина в 2005 году.

Запасы хранятся в четырех хранилищах на побережье Мексиканского залива — в Техасе и Луизиане.