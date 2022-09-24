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19 минут назад

Стратегический запас нефти США рухнул до уровня 1984 года

Майк Габриелян

Объем стратегического резерва нефти США рухнул до самого низкого уровня за последние четыре десятилетия. Столь малым он не был с 1984 года.

Стратегический запас нефти США рухнул до уровня 1984 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После 100 дней медленного отступления цены на бензин снова «пошли не в ту сторону». Средняя национальная цена за галлон бензина вновь растет, пишет Marketplace.

Еще в марте президент Джо Байден санкционировал доступ к нефти из Стратегического нефтяного резерва США, чтобы увеличить предложение и попытаться снизить цены на газ.

На этой неделе Министерство энергетики сообщило, что в резерве хранится около 427 миллионов баррелей нефти — в начале года было почти 600 миллионов. В 2021 году страна потребляла чуть меньше 20 млн баррелей в день.

Стратегический нефтяной резерв — это, по сути, фонд нефти на черный день.

«Смысл нефтяного резерва в том, чтобы обеспечить достаточное предложение в периоды ограничений поставок, будь то из-за геополитических воздействий или перипетий, связанных с погодой», — сказал Мэтт Смит, нефтяной аналитик Kpler.

По его словам, правительство создало резерв после нефтяного кризиса 1970-х годов. С тех пор он пригодился несколько раз, например, во время войны в Персидском заливе в 1991 году и после урагана Катрина в 2005 году.

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Запасы хранятся в четырех хранилищах на побережье Мексиканского залива — в Техасе и Луизиане.

Ранее в Венгрии заявили, что антироссийские санкции наносят колоссальный вред Европе, где растет инфляция, цены на продукты и топливо.

Экономика,Мэтт Смит,Джозеф Байден,
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