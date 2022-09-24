Эксперты рассказали о связанном с укреплением доллара риске

Причиной роста индекса доллара США стала монетарная политика ФРС, пишет «Прайм». На минувшей неделе регулятор поднял ключевую ставку до 3,0% — 3,25% и заявил, что к концу года ожидает ставки выше 4%.

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«Интерес к доллару растет: у США нет проблем в энергетической сфере, таких, как у ЕС, да и борьба с инфляцией у американцев продвигается успешнее, а доходность долларовых инструментов — относительно высокая», — считает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

При этом большинство экспертов указали на риск возникновения долгового кризиса. Рост ставки ФРС США повышает риски для долговой устойчивости отдельных стран, если значительная часть займов номинирована в долларах.

Чем выше будет курс доллара, тем бедственнее будет положение остальных стран, что может привести к масштабному валютному кризису. Больше всего в результате укрепления доллара может пострадать Евросоюз, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

По его мнению, бенефициаром станут США. Это приведет к выстраиванию новой мировой экономической модели.