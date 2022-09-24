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24 минуты назад

Эксперты рассказали о связанном с укреплением доллара риске

Майк Габриелян

Причиной роста индекса доллара США стала монетарная политика ФРС, пишет «Прайм». На минувшей неделе регулятор поднял ключевую ставку до 3,0% — 3,25% и заявил, что к концу года ожидает ставки выше 4%.

Эксперты рассказали о связанном с укреплением доллара риске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Интерес к доллару растет: у США нет проблем в энергетической сфере, таких, как у ЕС, да и борьба с инфляцией у американцев продвигается успешнее, а доходность долларовых инструментов — относительно высокая», — считает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

При этом большинство экспертов указали на риск возникновения долгового кризиса. Рост ставки ФРС США повышает риски для долговой устойчивости отдельных стран, если значительная часть займов номинирована в долларах.

Чем выше будет курс доллара, тем бедственнее будет положение остальных стран, что может привести к масштабному валютному кризису. Больше всего в результате укрепления доллара может пострадать Евросоюз, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

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По его мнению, бенефициаром станут США. Это приведет к выстраиванию новой мировой экономической модели.

При этом эксперты сходятся во мнении, что укрепление доллара становится опасным для всей мировой экономики. Другие валюты падают, а большинство стран, в том числе, сами США страдают от высоких цен на сырье и инфляции.

Экономика,Наталья Ващелюк,Совкомбанк,ФРС,ЕС,
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