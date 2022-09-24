Bloomberg рассказал о новых санкциях против России

В очередной пакет санкций против России войдут торговые ограничения и персональные санкции. Основное внимание Евросоюз уделит усилению ранее введенных рестрикций, а также мерам по контролю за их соблюдением. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, страны Евросоюза предлагают различные ограничительные меры против России. В частности, предлагают ввести запреты в сфере импорта и экспорта энергоресурсов, технологий, компонентов.

Вместе с тем, ничего принципиально нового в инициативах стран ЕС нет.

Лидеры государств намереваются сосредоточить внимание на тех санкциях, которые уже введены. Они полагают, что необходимо усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, следить за тем, чтобы Москва не могла обойти рестрикции с помощью третьих стран.