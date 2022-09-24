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58 минут назад

В Венгрии назвали ЕС неспособным убедить мир ввести санкции против РФ

Илья Родин

Лидеры Евросоюза не желают признавать ошибочность санкций против России, их отрицательные последствия для Европы, подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет The American Conservative.

В Венгрии назвали ЕС неспособным убедить мир ввести санкции против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Петер Сийярто пояснил, что «Европа похожа на автомобиль, водитель которого понимает, что движется в тупик, но отказывается признать, что совершил ошибку, поворачивая на эту улицу».

Глава МИД Венгрии Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН

Дипломат уточнил, что ЕС этого недостаточно. Вместо того, чтобы признать ошибку и выбрать правильный путь, руководители делают все, чтобы ситуация осложнилась еще сильнее. Они тщетно надеются, что выход из того положения, в котором они оказались, находится именно на выбранной ими дороге.

По его мнению, дипломатам и политикам Евросоюза не удастся убедить партнеров из стран Азии, Африки, Латинской Америки в правильности своей позиции по ограничительным мерам против России.

«Мировое сообщество — не только Европа и Северная Америка. Подавляющее большинство мира не верит нашим словам», - заявил Сийярто.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил переговоры со своим венгерским коллегой.

Экономика,Петер Сийярто,Сергей Лавров,МИД России,ООН,ЕС,
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