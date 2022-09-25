Cтроительство канала "Стамбул" оценили в $20 млрд

"Стоимость [канала] оказалась выше начальных подсчетов. Мы рассчитали строительство на $15 млрд, оно обойдется в $20 млрд", - сказал министр, добавив, что турецкие власти хотят реализовать проект из внебюджетных источников. "Один из важнейших в мире проектов рано или поздно будет реализован. Это необходимость", - отметил глава Минтранса Турции.