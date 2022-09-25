Cтроительство канала "Стамбул" оценили в $20 млрд

Строительство судоходного канала "Стамбул" обойдется Турции на $5 млрд дороже начальных планов и составит $20 млрд. Об этом сообщил глава турецкого Минтранса Адиль Караисмаилоглу в интервью газете Sabah в воскресенье.
"Стоимость [канала] оказалась выше начальных подсчетов. Мы рассчитали строительство на $15 млрд, оно обойдется в $20 млрд", - сказал министр, добавив, что турецкие власти хотят реализовать проект из внебюджетных источников. "Один из важнейших в мире проектов рано или поздно будет реализован. Это необходимость", - отметил глава Минтранса Турции.
По его словам, строительство канала позволит значительно снизить транспортную нагрузку на пролив Босфор.
"В настоящее время через Босфор в год проходит 40 тыс. судов. Если завтра это число вырастет до 60-70 тыс., то их прохождение через Босфор станет невозможным", - подчеркнул министр.
Проект строительства канала "Стамбул" был анонсирован нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в его бытность премьером в 2011 году. По прогнозам турецких властей, пропускная способность 45-километрового искусственного канала составит 160 судов в день. Доходы от канала в год, как ожидается, составят порядка $8 млрд, в основном благодаря пошлинам за транзит судов.