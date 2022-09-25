Долг Франции скоро превысит отметку в €3 трлн

Он также отметил, что в проекте бюджета на следующий год, который будет представлен в понедельник, заложен дефицит государственных финансов на уровне 5%.

Как отмечают в Insee, в XXI веке долг Пятой республики постепенно растет. В 2001 он составлял около 60% ВВП, а отметки в 100% ВПП он достиг в 2016 году. На этом уровне он балансировал до 2020 года, когда преодолел этот рубеж и устремился вверх до отметки в 117,4%, которая была зафиксирована в первом квартале 2021 года, затем началось некоторое снижение.