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1 час назад

В Париже заявили, что долг Франции скоро превысит отметку в €3 трлн

ТАССиещё 1

Министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине Габриэль Атталь заявил, что долг Франции "в ближайшие недели" превысит отметку в €3 трлн.

Долг Франции скоро превысит отметку в €3 трлн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ближайшие недели долг преодолеет отметку в €3 трлн", - сказал Атталь в интервью воскресной газете Journal Du Dimanche. - В 2023 году обслуживание долга будет стоить нам €51,7 млрд".

Он также отметил, что в проекте бюджета на следующий год, который будет представлен в понедельник, заложен дефицит государственных финансов на уровне 5%.

По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), долг Франции в первом квартале 2022 года составил €2,9 трлн, что составляет 114,5% ВВП.

Как отмечают в Insee, в XXI веке долг Пятой республики постепенно растет. В 2001 он составлял около 60% ВВП, а отметки в 100% ВПП он достиг в 2016 году. На этом уровне он балансировал до 2020 года, когда преодолел этот рубеж и устремился вверх до отметки в 117,4%, которая была зафиксирована в первом квартале 2021 года, затем началось некоторое снижение.

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