У Евросоюза не получилось отказаться от российской нефти

Государства Евросоюза должны полностью отказаться от поставок российской нефти в феврале 2023 года. Эксперты Telegram-канала «Акценты» предположили, что отказ от важного энергоресурса будет сугубо формальным.

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По данным канала, в настоящее время российское черное золото активно поставляется в Европу.

«Для обхода санкций нефть попросту перегружают с танкера на танкер, идущие под разными флагами», - отмечают аналитики.

Они уточнили, со ссылкой на данные агентства Refinitiv, что в греческих территориальных водах было отгружено 24 млн баррелей нефти. Сумма сделок достигла минимум $2 млрд.