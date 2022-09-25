У Евросоюза не получилось отказаться от российской нефти

Государства Евросоюза должны полностью отказаться от поставок российской нефти в феврале 2023 года. Эксперты Telegram-канала «Акценты» предположили, что отказ от важного энергоресурса будет сугубо формальным.
По данным канала, в настоящее время российское черное золото активно поставляется в Европу.
«Для обхода санкций нефть попросту перегружают с танкера на танкер, идущие под разными флагами», - отмечают аналитики.
Они уточнили, со ссылкой на данные агентства Refinitiv, что в греческих территориальных водах было отгружено 24 млн баррелей нефти. Сумма сделок достигла минимум $2 млрд.
Эксперты подчеркнули, что нефть из России охотно перевозят и покупают. Прибыль от сделок перекрывает риски. Среди бенефициаров - греческие судовладельцы. Ранее они перевозили 35% энергоресурса, в этом году объемы достигли 55%.