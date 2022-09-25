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25 минут назад

У Евросоюза не получилось отказаться от российской нефти

Илья Родин

Государства Евросоюза должны полностью отказаться от поставок российской нефти в феврале 2023 года. Эксперты Telegram-канала «Акценты» предположили, что отказ от важного энергоресурса будет сугубо формальным.

У Евросоюза не получилось отказаться от российской нефти
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, в настоящее время российское черное золото активно поставляется в Европу.

«Для обхода санкций нефть попросту перегружают с танкера на танкер, идущие под разными флагами», - отмечают аналитики.

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Они уточнили, со ссылкой на данные агентства Refinitiv, что в греческих территориальных водах было отгружено 24 млн баррелей нефти. Сумма сделок достигла минимум $2 млрд.

Эксперты подчеркнули, что нефть из России охотно перевозят и покупают. Прибыль от сделок перекрывает риски. Среди бенефициаров - греческие судовладельцы. Ранее они перевозили 35% энергоресурса, в этом году объемы достигли 55%.

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