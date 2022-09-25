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1 час назад

Bloomberg: Запад оказался на пороге кризиса, худшего с 1949 года

News.ru

Bloomberg: повышение ставок на Западе привело к небывалому с 1949 года обвалу гособлигаций

Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса
Фото: соцсетисоцсети

Центральные банки стран Запада в попытках остановить рост инфляции повышали процентные ставки, чем вызвали обвал государственных облигаций. Сейчас Запад оказался на пороге кризиса, худшего с 1949 года, сообщает Bloomberg.

Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны, — подчеркивают эксперты из Bank of America.

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Агентство отмечает, что серьезное влияние на ситуацию оказал разворот в действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США и других западных ЦБ, которые для поддержки экономики перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля.

Bloomberg называет последним серьезным ударом для мировой экономики объявленное на этой неделе ФРС повышение базовой процентной ставки.

Ранее стало известно, что сенатор Алексей Пушков назвал выгодным для Соединенных Штатов падение Европы и ее экономики. Так он прокомментировал сообщение о массовом переезде в США европейских компаний, которые таким образом спасаются от энергетического кризиса. США, блокируя любой диалог Европы с Россией, сознательно ослабляют Европу, считает политик.

Экономика,Алексей Пушков,Bank of America,ФРС,
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