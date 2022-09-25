Bloomberg: Запад на пороге худшего с 1949 года кризиса

Bloomberg: повышение ставок на Западе привело к небывалому с 1949 года обвалу гособлигаций

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Центральные банки стран Запада в попытках остановить рост инфляции повышали процентные ставки, чем вызвали обвал государственных облигаций. Сейчас Запад оказался на пороге кризиса, худшего с 1949 года, сообщает Bloomberg.

Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны, — подчеркивают эксперты из Bank of America.

Агентство отмечает, что серьезное влияние на ситуацию оказал разворот в действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США и других западных ЦБ, которые для поддержки экономики перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля.

Bloomberg называет последним серьезным ударом для мировой экономики объявленное на этой неделе ФРС повышение базовой процентной ставки.