Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
17 минут назад

В России производство метанола начало сокращаться из-за закрытых рынков Европы

Газета.Ruиещё 1

Производители метанола в России вынуждены сокращать производство до минимума и с большой скидкой продавать продукцию в Китай из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в отрасли.

В России начало сокращаться производство метанола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседники издания отметили, что некоторые производства работают с загрузкой менее 30%, а другие предприятия как минимум частично остановлены. При этом в России в год производилось около 4,5 млн тонн метанола, где 2 млн тонн шло на экспорт. Однако уже в марте с поставками в Европу начались проблемы.

По словам источников, большинство компаний стали продавать не отправленные в Европу объемы в Китай, пускай даже по минимальной цене. Это делается для того, чтобы не допустить полной остановки производства, так как мощности по хранения ограничены, а перезапуск производства дорого стоит. Однако Китай не сможет спасти отрасль, так как в стране на метанол низкий спрос из-за постоянных локдаунов, что влияет на стоимость продукта.

Источники на химическом рынке указали, что проблемы есть и в секторе сжиженных углеводородных газов. В совокупности, строительство новых мощностей по производству метанола в России будет временно заморожено. Текущая же добыча будет на низком уровне, пока не появится гарантированный спрос на продукцию.

10 августа Депутат Максим Топилин сообщил, что кабмин поддержал законопроект о введении уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за незаконное производство и сбыт метанола.

Экономика,Максим Топилин,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители