В Британии пожелали российской нефти «найти дом» вне ЕС и США

Для замены российской нефти в Европу из США собираются ежедневно поставляться более 1 млн баррелей, заявил директор компании-нефтетрейдера Vitol Рассел Харди.
Харди сказал, что российской нефти придется «найти дом» вне Великобритании, США и ЕС. По мнению Харди, она «будет уходить все дальше и дальше». Он заявил, что российская нефть будет «находить другие рынки», но «продавать ее придется со скидкой», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В сентябре эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщал, что «фактически в Европу идет около 2 млн баррелей в сутки российской нефти».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе». Однако американские компании по добыче газа и сланцевой нефти заявили прямо противоположное – что они не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой.