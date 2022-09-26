В Британии пожелали российской нефти «найти дом» вне ЕС и США

Харди сказал, что российской нефти придется «найти дом» вне Великобритании, США и ЕС. По мнению Харди, она «будет уходить все дальше и дальше». Он заявил, что российская нефть будет «находить другие рынки», но «продавать ее придется со скидкой», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.