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35 минут назад

Европе обещали более 1 млн баррелей нефти в день из США

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Для замены российской нефти в Европу из США собираются ежедневно поставляться более 1 млн баррелей, заявил директор компании-нефтетрейдера Vitol Рассел Харди.

В Британии пожелали российской нефти «найти дом» вне ЕС и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Харди сказал, что российской нефти придется «найти дом» вне Великобритании, США и ЕС. По мнению Харди, она «будет уходить все дальше и дальше». Он заявил, что российская нефть будет «находить другие рынки», но «продавать ее придется со скидкой», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В сентябре эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщал, что «фактически в Европу идет около 2 млн баррелей в сутки российской нефти».

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе». Однако американские компании по добыче газа и сланцевой нефти заявили прямо противоположное – что они не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой.

Экономика,Энтони Блинкен,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,ЕС,
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