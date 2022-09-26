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1 час назад

Экс-советник ЦРУ: РФ может создать не использующий доллар газовый картель

News.ru

Россия может создать организацию, контролирующую большую часть месторождений природного газа в мире, в которой для оплаты энергоносителей вместо долларов будут использованы другие финансовые инструменты, включая криптовалюты и золото, сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на заявление американского финансового эксперта, экс-советника ЦРУ Джеймса Рикардса. По его словам, газовый картель, аналогичный ОПЕК, способен снизить зависимость РФ от США. К организации по продаже газа могут присоединиться Иран, Катар, Азербайджан и ряд других стран.

Экс-советник ЦРУ заявил о планах России создать газовый аналог ОПЕК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предпринимаются усилия по формированию газового картеля с участием России и Ирана, а затем и других стран. Новая организация могла бы функционировать как ОПЕК, за исключением того, что стратегическим активом станет природный газ, а не нефть, — рассказал финансовый эксперт.

У Евросоюза не получилось отказаться от российской нефти

По мнению Рикардса, если план России с энергетическим картелем сработает, будет создана новая финансовая система, которая может стать началом конца доминирования доллара в мировой торговле. Эксперт добавил, что влияние такой структуры на мировой газовый рынок будет огромным, так как в России, Иране и Катаре находится 60% всех запасов природного газа.

В разных городах Германии ранее вновь прошли многотысячные протесты против экономической политики властей, которая, как считают критики, обернулась газовым кризисом. По сравнению с прошлой неделей число протестующих в одной только земле Мекленбург — Передняя Померания выросло вдвое — до 10 500 человек. Вместе с тем «горячая осень», которую в начале сентября обещали устроить в ФРГ крайне левые и крайне правые, пока не разогрелась.

Экономика,ЦРУ,ОПЕК,ЕС,
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