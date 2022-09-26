Экс-советник ЦРУ заявил о планах России создать газовый аналог ОПЕК

Россия может создать организацию, контролирующую большую часть месторождений природного газа в мире, в которой для оплаты энергоносителей вместо долларов будут использованы другие финансовые инструменты, включая криптовалюты и золото, сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на заявление американского финансового эксперта, экс-советника ЦРУ Джеймса Рикардса. По его словам, газовый картель, аналогичный ОПЕК, способен снизить зависимость РФ от США. К организации по продаже газа могут присоединиться Иран, Катар, Азербайджан и ряд других стран.

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Предпринимаются усилия по формированию газового картеля с участием России и Ирана, а затем и других стран. Новая организация могла бы функционировать как ОПЕК, за исключением того, что стратегическим активом станет природный газ, а не нефть, — рассказал финансовый эксперт.

По мнению Рикардса, если план России с энергетическим картелем сработает, будет создана новая финансовая система, которая может стать началом конца доминирования доллара в мировой торговле. Эксперт добавил, что влияние такой структуры на мировой газовый рынок будет огромным, так как в России, Иране и Катаре находится 60% всех запасов природного газа.