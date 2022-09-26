ФРГ может единолично ввести потолок цен на электричество

Германия может этой осенью ввести ограничение цен на электроэнергию в стране, даже если соответствующее решение не будет принято на уровне Евросоюза. Об этом сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц ФРГ.

По данным собеседников издания, германские компании пытаются пролоббировать в правительстве идею о введении потолка цен на электроэнергию и газ. Согласно плану, будет введен сбор для производителей электроэнергии, которые устанавливают цены выше определенного уровня. Эти средства потом будут перераспределены между операторами сетей, которые продают электричество конечным потребителям, чтобы они смогли понизить цену.

Крупный производитель цемента HeidelbergCement поддержал переговоры об ограничении цен на уровне ЕС и в Германии.