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36 минут назад

WSJ: ФРГ может ввести потолок цен на электроэнергию осенью

ТАСС

Германия может этой осенью ввести ограничение цен на электроэнергию в стране, даже если соответствующее решение не будет принято на уровне Евросоюза. Об этом сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц ФРГ.

ФРГ может единолично ввести потолок цен на электричество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным собеседников издания, германские компании пытаются пролоббировать в правительстве идею о введении потолка цен на электроэнергию и газ. Согласно плану, будет введен сбор для производителей электроэнергии, которые устанавливают цены выше определенного уровня. Эти средства потом будут перераспределены между операторами сетей, которые продают электричество конечным потребителям, чтобы они смогли понизить цену.

Крупный производитель цемента HeidelbergCement поддержал переговоры об ограничении цен на уровне ЕС и в Германии.

"Нынешний всплеск цен на электричество создает значительные вызовы для нашей сферы. Цены на газ и другое топливо значительно выросли, бремя расходов так увеличилось, что энергоемкие производства, вроде цемента, больше не могут поглощать издержки самостоятельно", - заявили в компании.

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