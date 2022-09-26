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12 минут назад

Орбан назвал снятие санкций с России условием для восстановления экономики Европы

Российская Газета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал снятие санкций с России условием для восстановления экономики Европы.

Орбан назвал условие для восстановления экономики Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Если санкции, введенные в отношении России, будут отменены, европейская экономика сможет восстановить свою силу", - заявил Орбан, выступая в парламенте Венгрии.

Также он сказал, что нынешний рост цен на энергию и инфляция в Европе не являются следствием экономических процессов. Это исключительно результат антироссийских санкций Брюсселя.

"За рост цен на энергию ответственна не экономика, а политика, а именно - брюссельские решения", - цитирует Орбана РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт не поддержит антироссийские санкции, которые угрожают энергетике Венгрии. В частности не будут поддержаны ограничения, которые ставят под угрозу инвестиции в атомную отрасль.

Экономика,Виктор Орбан,
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