Орбан назвал условие для восстановления экономики Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал снятие санкций с России условием для восстановления экономики Европы.
"Если санкции, введенные в отношении России, будут отменены, европейская экономика сможет восстановить свою силу", - заявил Орбан, выступая в парламенте Венгрии.
Также он сказал, что нынешний рост цен на энергию и инфляция в Европе не являются следствием экономических процессов. Это исключительно результат антироссийских санкций Брюсселя.
"За рост цен на энергию ответственна не экономика, а политика, а именно - брюссельские решения", - цитирует Орбана РИА Новости.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт не поддержит антироссийские санкции, которые угрожают энергетике Венгрии. В частности не будут поддержаны ограничения, которые ставят под угрозу инвестиции в атомную отрасль.