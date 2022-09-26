Орбан назвал условие для восстановления экономики Европы

"Если санкции, введенные в отношении России, будут отменены, европейская экономика сможет восстановить свою силу", - заявил Орбан, выступая в парламенте Венгрии.

Также он сказал, что нынешний рост цен на энергию и инфляция в Европе не являются следствием экономических процессов. Это исключительно результат антироссийских санкций Брюсселя.