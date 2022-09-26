Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией

Владимир Путин подписал указ о приостановке действия налогового соглашения с Латвией. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Приостановить действие соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года", – следует из документа.

МИД РФ необходимо уведомить латвийскую сторону о принятом решение, правительству РФ внести в Госдуму законопроект о приостановке действия данного соглашения.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания – 26 сентября.

С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

В свою очередь, в посольстве РФ в Риге заявили, что Россияне сталкиваются с провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в республику гражданам РФ с шенгенскими визами. В качестве примера в диппредставительстве привели требование подписать некое заявление с осуждением действий Москвы.