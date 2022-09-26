Орбан назвал условие для восстановления экономики Европы

Европейская экономика сможет восстановиться, если будут отменены антироссийские санкции, именно они являются причиной экономических проблем. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, чьи слова приводит Magyar Nemzet.

По его словам, именно введение санкций против России привело к резкому росту цен на энергоносители и росту инфляции в Европе.

«Без санкций цены сразу упадут вдвое, а европейская экономика снова наберет силу», - уверен премьер-министр.

По его словам, пока Россия только выиграла от роста цен на нефть и газ, а за решения Брюсселя вынуждены расплачиваться европейцы, которых даже не спросили, согласны ли они на это. При этом Виктор Орбан заявил о планах проведения «национальных консультаций», чтобы узнать мнение венгров о санкционном давлении на Москву.

«Впервые в Европе, в Венгрии, мы спросим мнение людей о санкциях», — заявил Орбан в своем выступлении перед парламентом.

Премьер-министр также пообещал, что будут начаты консультации, на которых венгерский народ сможет высказаться о том, стоит ли вводить новые санкции или нет.