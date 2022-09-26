В РФ призвали отреагировать на отказ Турции от системы «Мир»

Экономист Василий Колташов в разговоре с "Рамблером" прокомментировал ограничение использования российской платежной системы "Мир" в Турции. Специалист отметил, что российские туристы ежегодно приносят турецкой казне многомиллиардные доходы, и призвал принять ответные меры на действия Анкары.





Мы договариваемся с некоторыми государствами о том, что их коммерческие банки принимают нашу платежную систему "Мир". Эти соглашения выгодны не только нам. Если российские туристы тратят деньги в Турции, то это выгодно для экономики Турции, это может приносить ей порядка 10 млрд долларов ежегодно, это не мало. А теперь представьте себе, что турецкие банки отказываются от системы "Мир", - мы должны сделать в этом случае, чтобы российские туристы там больше не отдыхали. Мы должны сделать так, чтобы в ответ на ограничение системы "Мир" отдых в Турции стал просто нерекомендованным, невозможным, негарантированным. То есть мы должны принять ответные меры, которые ущипнут турецкую экономику, что называется, "за помидоры" и заставят турецкие власти подумать о том, надо ли здесь подыгрывать США и Англии или нет.



Мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны, есть твердая позиция Москвы в отношении Запада, с другой стороны, есть твердая позиция Запада в отношении России и Китая. И Россию не любят особенно сильно. При этом есть и множество стран, которые не поддержали санкции, но которые колеблются, смотрят, как развивается специальная военная операция на Украине, смотрят, как развиваются события в Евросоюзе. И они готовы на разные сделки, в том числе готовы пожертвовать своим соглашением с Россией на распространение системы "Мир" для того, чтобы что-то получить от Запада. И вот это не должно быть безнаказанным.



Если Казахстан блокирует систему "Мир", начинает ограничивать торговлю с Россией, то в таком случае мы должны подумать о транзите казахстанских грузов через нашу территорию, попытаться объяснить чиновникам в Казахстане, что так нельзя. Все должны почувствовать, что систему "Мир" "обижать" невыгодно, что она является условием, на основании которого могут приезжать российские туристы, развиваться торговля. Должно быть так: если вы хотите работать с российским рынком, то вам придется систему "Мир" любить, она вам нужна, потому что иначе вы будете иметь проблемы.



Да, сейчас, до окончания СВО на Украине, на некоторые страны сложно воздействовать. Например, на Казахстан сложно воздействовать - что имеем, то имеем. Но в случае с Турцией воздействовать можно и нужно. Турция в пять раз подняла сбор за проход судов через Босфор и Дарданеллы, чего не делалось 40 лет, одновременно с этим Турция начала выдавливать у себя систему "Мир" - это уже многокомпонентные недружественные действия... Они должны выбирать, что им выгоднее: подчиняться американцам или портить отношения с Россией.



Принятые против системы "Мир" меры не случайны, но они, как минимум, должны оборачиваться для стран, которые решили с системой "Мир" побороться, затруднением доступа к деньгам российских туристов. Перспективы системы "Мир" оказались настолько хорошими, что Соединенные Штаты, Англия и Европейский союз приложили максимум усилий для того, чтобы сейчас выбить систему с позиций, на которые ее удалось вывести, и локализовать ее на территории России. Система "Мир" застраховала российскую систему банковских переводов и платежей от ухода Mastercard и Visa и от отключения российских банков от SWIFT - вся наша система смогла работать. Но работать во вне системе "Мир" пытаются помешать. И нужно это принять как данность: так будет постоянно. И российское государство должно сделать выводы.Мы договариваемся с некоторыми государствами о том, что их коммерческие банки принимают нашу платежную систему "Мир". Эти соглашения выгодны не только нам. Если российские туристы тратят деньги в Турции, то это выгодно для экономики Турции, это может приносить ей порядка 10 млрд долларов ежегодно, это не мало. А теперь представьте себе, что турецкие банки отказываются от системы "Мир", - мы должны сделать в этом случае, чтобы российские туристы там больше не отдыхали. Мы должны сделать так, чтобы в ответ на ограничение системы "Мир" отдых в Турции стал просто нерекомендованным, невозможным, негарантированным. То есть мы должны принять ответные меры, которые ущипнут турецкую экономику, что называется, "за помидоры" и заставят турецкие власти подумать о том, надо ли здесь подыгрывать США и Англии или нет.Мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны, есть твердая позиция Москвы в отношении Запада, с другой стороны, есть твердая позиция Запада в отношении России и Китая. И Россию не любят особенно сильно. При этом есть и множество стран, которые не поддержали санкции, но которые колеблются, смотрят, как развивается специальная военная операция на Украине, смотрят, как развиваются события в Евросоюзе. И они готовы на разные сделки, в том числе готовы пожертвовать своим соглашением с Россией на распространение системы "Мир" для того, чтобы что-то получить от Запада. И вот это не должно быть безнаказанным.Если Казахстан блокирует систему "Мир", начинает ограничивать торговлю с Россией, то в таком случае мы должны подумать о транзите казахстанских грузов через нашу территорию, попытаться объяснить чиновникам в Казахстане, что так нельзя. Все должны почувствовать, что систему "Мир" "обижать" невыгодно, что она является условием, на основании которого могут приезжать российские туристы, развиваться торговля. Должно быть так: если вы хотите работать с российским рынком, то вам придется систему "Мир" любить, она вам нужна, потому что иначе вы будете иметь проблемы.Да, сейчас, до окончания СВО на Украине, на некоторые страны сложно воздействовать. Например, на Казахстан сложно воздействовать - что имеем, то имеем. Но в случае с Турцией воздействовать можно и нужно. Турция в пять раз подняла сбор за проход судов через Босфор и Дарданеллы, чего не делалось 40 лет, одновременно с этим Турция начала выдавливать у себя систему "Мир" - это уже многокомпонентные недружественные действия... Они должны выбирать, что им выгоднее: подчиняться американцам или портить отношения с Россией.Принятые против системы "Мир" меры не случайны, но они, как минимум, должны оборачиваться для стран, которые решили с системой "Мир" побороться, затруднением доступа к деньгам российских туристов. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

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Ранее Минфин США пригрозил банкам Турции и других стран вторичными санкциями за обслуживание карт "Мир". Затем ведомство официально предупредило все финансовые учреждения третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт (НСПК). В сентябре турецкие банки İş bankası и DenizBank перестали принимать карты российской платежной системы.