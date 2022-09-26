Раскрыт план США по поставке нефти в ЕС

США планируют ежедневно поставлять в Европу более одного миллиона баррелей нефти, чтобы заменить российское сырье. Об этом заявил директор компании Vitol, которая является крупнейшим в мире нефтетрейдером, Рассел Харди, пишет Reuters.

Харди считает, что для российского сырья будут искать «дом» за пределами США, Великобритании и ЕС.

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«Нефть будет уходить все дальше и дальше и находить другие рынки, при этом ее придется продавать со скидкой», — уверен он.

Речь идет об Азии и Ближнем Востоке.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что США вскоре могут обогнать Россию в качестве основного поставщика нефти в ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не оставят своих европейских союзников «на морозе». Его слова на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе передает РИА «Новости».

Комментируя ситуацию с перебоями в поставках энергоресурсов в страны ЕС на фоне украинского кризиса, Блинкен подчеркнул, что США будут стремиться всеми силами обеспечить нужды региона перед наступающей зимой.

«Хотя цена противостояния агрессии Кремля и является высокой, цена бездействия будет еще выше», — добавил глава дипломатии США.

Госсекретарь США также выразил уверенность, что Москва на данный момент не заинтересована в мирном диалоге с Киевом.

Очередной пакет санкций Евросоюза против России коснется ограничения стоимости нефти, а также области кибербезопасности и информационных технологий. Такие детали со ссылкой на источники раскрыло издание Financial Times.

При этом радикально настроенные члены Евросоюза — Польша и страны Балтии — требуют ударить по российской банковской отрасли, отключив от SWIFT еще больше число участников, а также запретить импорт алмазов.

Однако, утверждает издание, европейские чиновники указывают на сложности достижения согласия по наиболее амбициозным целям, а санкции следует одобрить единогласно.

Один из собеседников пояснил, что чем больше объем предложений, тем больше поводов у некоторых стран Евросоюза стать несговорчивыми. При этом слишком малое количество санкций приведет к возмущению «ястребов». Другой дипломат указал, что ЕС следует фокусироваться на потолке цен на российскую нефть, как ключевом аспекте, поддерживающем российские власти.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники указал, что страны Евросоюза намерены установить потолок цен на российскую нефть в течение нескольких недель. Поводом для этого стало объявление Россией частичной мобилизации.

Кипр и Венгрия, входящие в Евросоюз, выступили против установления предельной цены на нефть из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Страны ЕС, вероятно, отложат данное соглашение из-за разногласий», — уточнило агентство.

По данным источников агентства, несколько стран выступили против предложения о введении потолка цен на российскую нефть. Среди них — Кипр и Венгрия, подчеркивает Bloomberg.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа заявил, что введение лимита цен на российскую нефть, чего пытаются добиться страны G7, спровоцирует сильнейший дисбаланс на топливном рынке, из-за чего такая мера «бумерангом ударит» по тем, кто ее примет.

Президент США Джо Байден поручил своей команде по экономике заняться давлением на энергетическую отрасль ради уменьшения цен на топливо. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Поручил команде оказать давление на энергетическую отрасль для обеспечения того, чтобы падение мировых цен на нефть отражалось на заправках для потребителей»,— отметили в публикации.

Там также добавили, что Байден подтвердил свою политику по снижению цен, где основной целью будет стабильный рост, но без отказа от достижений в экономике.

22 сентября «Интерфакс» со ссылкой на газету The Wall Street Journal писал, что Европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергетического рынка, так и государственными стимулами.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) планирует 28 сентября представить проект с мерами по борьбе с энергетическим кризисом.

Несмотря на то что США стали крупнейшим в мире производителем нефти и газа, они не спасут Европу от энергетического кризиса. Об этом сообщила британская газета Financial Times. Американские производители сланцевого газа и нефти не смогут резко увеличить экспорт: по данным издания, поставки СПГ и нефти из США уже достигли максимума. Эксперты считают, что местные предприниматели не заинтересованы в увеличении добычи сырья.

«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — заявил глава американской инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

По словам исполнительного директора нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилда, поставки энергоресурсов из Штатов увеличились на фоне стремительного роста цен и практически достигли предела.

В FT отметили, что в результате сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти: до пандемии коронавируса в стране добывалось 13 млн баррелей в сутки, или более 10% от глобальных поставок. Однако предприниматели, вкладывающиеся в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи сырья, предпочитая зарабатывать на дефиците ресурсов.

«Инвесторы по большей части не хотят, чтобы сланцевые компании преследовали модель роста. Возможности капитала чрезмерно ограничены», — пояснил исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл.

Как ранее заявила испанская газета La Vanguardia, Европе может не хватить запасов газа на зиму. 160 газовых хранилищ, распределённых по 18 странам, заполнены только на 83%. Их объёма хватит лишь на 21% годового потребления в Евросоюзе. Если европейцы не снизят потребление, то запасы топлива иссякнут уже в начале февраля 2023 года.

По прогнозам экспертов, чтобы пережить холода, в ЕС должны сократить потребление минимум на 10%.

На фоне энергетического кризиса в Европе новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала снять запрет на добычу газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта), которым недовольны экологи. Добыча голубого топлива указанным методом была запрещена в государстве с 2014 года. Причин для этого было достаточно, но самой серьёзной оказалась сейсмическая угроза.

Европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергетического рынка, так и государственными стимулами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что эксперты предупреждают о вероятности новой волны деиндустриализации в Европе, которая может произойти в условиях резких колебаний цен на энергоресурсы и устойчивых проблем в цепочках поставок.

Издание отмечает, что операционная среда в Штатах для компаний является более благоприятной, особенно это касается производителей химической продукции и других отраслей, потребляющих большое количество энергии.

Подчеркивается, что в августе президент США Джо Байден подписал закон Inflation Reduction Act (IRA), предусматривающий, в частности, налоговые льготы для промышленных компаний и представителей сферы «зеленой» энергетики.

Россия не будет поставлять нефть в Евросоюз, если он введет ограничение цен, потому Москва сконцентрирует экспорт энергоносителей в страны Азии. Об этом заявляют участники энергетического рынка.

«Вряд ли Россия будет работать с ценовым потолком, это не имеет смысла для Москвы ни политически, ни экономически. Ей гораздо проще заключать частные сделки, чем публично соглашаться на какое-то ценовое ограничение, продиктованное Западом», — заявил агентству Reuters трейдер на торгах российской нефтью.

Ожидается, что после отказа ЕС от нефти из РФ, увеличатся поставки в Индию, Китай и Турцию, которые, скорее всего, не присоединятся к эмбарго.

По словам собеседника агентства из азиатской нефтетрейдинговой компании, российские поставщики уже предлагают более выгодные условия: скидки на нефть, страховое покрытие, выгодные условия оплаты и другие льготы. Участники рынка заявили, что помимо КНР, Индии и Турции, Россия пытается наладить поставки нефти в более мелкие страны, такие как Шри-Ланка и Куба.