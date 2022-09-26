Британия ввела санкции против «Гознака» и российских бизнесменов

Великобритания ввела новые санкции России в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников – 33 из них сегодня подвергаются санкциям», – заявили в правительстве Британии.

Под новые санкции попали глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава администрации Херсона Александр Кобец, глава Запорожской области Евгений Балицкий, а также его заместитель Владимир Рогов. Кроме того, ограничения затронули нескольких предпринимателей из России – Зараха Илиева, Игоря Макарова, Искандера Махмудова, Года Нисанова, а также представителей руководства госбанков. Также в санкционный список попал начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин.