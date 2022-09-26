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11 минут назад

Британия ввела санкции против «Гознака» и российских бизнесменов

Елена Прошина

Великобритания ввела новые санкции России в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Британия ввела санкции против «Гознака» и российских бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников – 33 из них сегодня подвергаются санкциям», – заявили в правительстве Британии.

Под новые санкции попали глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава администрации Херсона Александр Кобец, глава Запорожской области Евгений Балицкий, а также его заместитель Владимир Рогов. Кроме того, ограничения затронули нескольких предпринимателей из России – Зараха Илиева, Игоря Макарова, Искандера Махмудова, Года Нисанова, а также представителей руководства госбанков. Также в санкционный список попал начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин.

Ранее глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что референдум в области признан состоявшимся.

Экономика,Евгений Балицкий,Владимир Рогов,Андрей Ярин,Марина Захарова,Искандер Махмудов,Сергей Елисеев,Игорь Макаров,Александр Кобец,Гознак,
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