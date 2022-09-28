ЦБ РФ увидел признаки рецессии в экономике Евросоюза и рост ее вероятности в США, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин на V Международном банковском форуме "Казначейство".
"Текущая картинка выглядит примерно так, что еврозона и Евросоюз вступили в рецессию или вступают в нее. Вероятность рецессии в США также значительно возросла в предстоящие месяцы, и это довольно публично признано на последней пресс-конференции главы ФРС по итогам заседания по ставке на прошлой неделе", - отметил Заботкин.
Зампред регулятора также указал на то, что слабый рост мировой экономики в следующем году способен ограничить объемы и цены сырьевых товаров.
"Это, безусловно, скажется на нашем платежном балансе и динамике обменного курса", - отметил он.
При этом Заботкин отметил, что Банк России по-прежнему допускает пересмотр прогноза по ВВП РФ в сторону повышения в октябре.