ЦБ РФ увидел признаки рецессии в экономике Евросоюза

"Текущая картинка выглядит примерно так, что еврозона и Евросоюз вступили в рецессию или вступают в нее. Вероятность рецессии в США также значительно возросла в предстоящие месяцы, и это довольно публично признано на последней пресс-конференции главы ФРС по итогам заседания по ставке на прошлой неделе", - отметил Заботкин.