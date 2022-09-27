В ФРГ заявили о необратимом ущербе для экономики страны

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек на фоне энергетического кризиса и стремительного роста цен на энергоносители предупредил о необратимом ущербе для экономики страны, подчеркнув необходимость оказания обширной финансовой помощи со стороны федерального правительства.

"Частично это всего лишь тлеющий огонь, а частично хижина уже горит. В любом случае будущая жизнеспособность нашей экономики находится под угрозой, есть риск необратимого ущерба", - заявил Хабек во вторник агентству DPA.



"Теперь мы должны собрать все финансовые ресурсы, чтобы вывести нашу экономику из кризиса, сохранить рабочие места и защитить инвестиции и будущую жизнеспособность нашей экономики", - констатировал он.

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При этом министр указал, что в настоящее время полным ходом разрабатываются программы помощи, в правительстве обсуждается важный вопрос финансирования. "Мы не должны терять время здесь", - резюмировал глава Минэкономики Германии. Хабек уже объявлял о планах по расширению государственных программ поддержки компаний. Однако вопрос финансирования остается открытым.

В свою очередь семейные предприятия выступили за предоставление существенных льгот. Так, по словам члена правления фонда "Семейные предприятия" профессора Райнера Кирхдёрфера, компании должны иметь возможность производить продукцию по конкурентоспособным ценам в Германии. "У предприятий заканчивается время из-за роста цен на энергоносители. Федеральное правительство должно в кратчайшие сроки добиться эффективного снижения цен на газ и электроэнергию", - сказал он.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в августе инфляция ускорилась в Германии до 7,9% в годовом исчислении.