Французы готовятся к отказу от центрального отопления

Жилищные товарищества во Франции активно обсуждают вопрос отключения от централизованного отопления домов из-за непосильных для жильцов тарифов на газ. Об этом сообщил телеканал France TV.

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Жильцы одного из домов в Ницце рассказали изданию, что старые контракты на газ истекли, а цены на «голубое топливо» по новым – слишком высокие. По словам одного из собственников, ему пришел счет на оплату отопления за год в размере 7669 евро.

«Мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры, но время идет, а ничего не происходит», — констатировал он.

На фоне резкого роста цен на газ жильцы готовы отказываться от центрального отопления и начали задумываться о приобретении электрических обогревателей.

После начала российской специальной операции на Украине западными странами было усилено санкционное давление на Россию. США и ЕС ввели ограничения, в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию. Эти действия привели к росту цен и масштабному энергетическому кризису в Европе.