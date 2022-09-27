В ФРГ сказали, что позволит заменить газ из России

Добиться замены российских поставок позволило бы строительство как минимум 11 СПГ-терминалов. Об этом заявил «Известиям» депутат комитета по энергетике и защите климата в бундестаге от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Кроме того, в реальности потребуется не просто буфер. На создание достойной инфраструктуры уйдут многие годы», — подчеркнул он.

При этом депутат предупредил о крупных расходах, с которыми столкнутся власти Германии из-за отказа страны от поставок природного газа из РФ.

Напомним, что на днях власти Германии договорились с ОАЭ лишь об одной партии сжиженного природного газа. Котре одобряет желание ФРГ диверсифицировать поставки газа, однако, по его словам, надо признать, что санкционная политика в адрес РФ «зашла в тупик».