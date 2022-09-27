Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
53 минуты назад

В ФРГ сказали, что позволит заменить газ из России

Алиса Селезнёва

Добиться замены российских поставок позволило бы строительство как минимум 11 СПГ-терминалов. Об этом заявил «Известиям» депутат комитета по энергетике и защите климата в бундестаге от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Кроме того, в реальности потребуется не просто буфер. На создание достойной инфраструктуры уйдут многие годы», — подчеркнул он.

При этом депутат предупредил о крупных расходах, с которыми столкнутся власти Германии из-за отказа страны от поставок природного газа из РФ.

«Все страны были против»: в ФРГ признали «Северный поток – 2» ошибкой

Напомним, что на днях власти Германии договорились с ОАЭ лишь об одной партии сжиженного природного газа. Котре одобряет желание ФРГ диверсифицировать поставки газа, однако, по его словам, надо признать, что санкционная политика в адрес РФ «зашла в тупик».

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвесткомпании Fontvielle Артур Мейнхард заявил «Известиям», что ЕС не сможет резко заменить поставляемые объемы российского газа. Однако, по его словам, в дальнейшем странам удастся заместить более половины объема.

Экономика,Рынки,Бундестаг,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители