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1 час назад

Таможня Финляндии расследует более 100 дел о поставках санкционных товаров в Россию

Газета.Ru

Таможня Финляндии проводит порядка 250 проверок в отношении транспорта, перевозящего санкционные товары, из которых 120 дел переведены в стадию расследования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Таможня Финляндии расследует поставки санкционных товаров в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сформировали наш анализ рисков, связанных с потоками товаров, таким образом, чтобы применение санкций ЕС против России было прагматичным и эффективным», — заявил глава департамента правоприменения таможни Сами Ракшита.

Отмечается, что с тех пор, как Евросоюз ввел в отношении России санкции, было заполнено 16 тыс. таможенных деклараций на поставку товаров в Российскую Федерацию, из которых таможня Финляндии провела целевой контроль у 1 тыс.

Ранее сообщалось, что финский таможенник заявил, что россияне могут вернуть изъятые евро и санкционные товары.

Экономика,ЕС,
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