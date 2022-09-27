Автор Global Times предрек развал европейской промышленности

Резкий скачок цен на энергоресурсы и конфликт на Украине повлияют на развал промышленности в Европе. При этом США останутся основным бенефициаром в этой ситуации, так как большинство предприятий переедут в Америку. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на Global Times.

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По мнению автора статьи Би Сина, «деиндустриализация» западным странам не в новинку. Он напомнил, что с 70-х годов промышленные предприятия уезжают из Европы и США по разным причинам. Однако в этот раз это вызвано ростом цен на энергоресурсы и темпами инфляции. Все это обнажает старые проблемы.

Также из-за роста цен на топливо в Европе автор предсказывает нехватку промышленного сырья, в том числе металлов. В свою очередь, это грозит снижением прибыли, что может привести к проблемам в обрабатывающей промышленности. По мнению Сина, нынешний энергетический кризис представляет настоящую «экзистенциальную угрозу» для промышленности.

«Некоторые страны выдвинули цели радикального энергетического перехода, включая решение о поэтапном отказе от атомной энергетики, негативное влияние которого только что было катализировано кризисом в Европе», — отметил он.