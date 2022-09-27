В «Газпром экспорт» спрогнозировали самый сложный месяц для ЕС

В компании «Газпром экспорт» сочли январь самым проблематичным месяцем среди предстоящих, передает агентство «Прайм».

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«Наиболее сложным зимним месяцем станет январь, когда пики потребления устойчиво превышают 1,8 миллиарда кубометров в сутки», — указали специалисты «Газпром экспорта».

Отмечается, что требование принудительного сокращения потребления газа на 15% стало «последней ставкой» Европы. В компании сомневаются в том, что для предотвращения веерных отключений в осенне-зимний период такого сокращения будет достаточно. Отмечается, что погодные условия станут одним из главных факторов влияния на ситуацию.

Информации о том, удастся ли европейским подземным хранилищам газа (ПХГ) справиться с

пиками потребления в условиях сокращения поставок газа из РФ, пока нет, отметили в компании.