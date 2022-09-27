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31 минуту назад

Назван наиболее проблемный месяц для ЕС из-за ситуации с газом

Лера Букина

В компании «Газпром экспорт» сочли январь самым проблематичным месяцем среди предстоящих, передает агентство «Прайм».

В «Газпром экспорт» спрогнозировали самый сложный месяц для ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наиболее сложным зимним месяцем станет январь, когда пики потребления устойчиво превышают 1,8 миллиарда кубометров в сутки», — указали специалисты «Газпром экспорта».

Отмечается, что требование принудительного сокращения потребления газа на 15% стало «последней ставкой» Европы. В компании сомневаются в том, что для предотвращения веерных отключений в осенне-зимний период такого сокращения будет достаточно. Отмечается, что погодные условия станут одним из главных факторов влияния на ситуацию.

Информации о том, удастся ли европейским подземным хранилищам газа (ПХГ) справиться с

пиками потребления в условиях сокращения поставок газа из РФ, пока нет, отметили в компании.

Ранее депутат комитета по энергетике и защите климата в бундестаге от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что добиться замены российских поставок газа позволило бы строительство как минимум 11 СПГ-терминалов. При этом депутат предупредил о крупных расходах, с которыми столкнутся власти Германии из-за отказа страны от поставок природного газа из РФ.

Экономика,Бундестаг,ЕС,
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