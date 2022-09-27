Разрушение газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» является «совершенно беспрецедентной ситуацией» и может быть следствием диверсии. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что падение давления наблюдается на обеих нитках газопровода «Северный поток». В понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток – 2» произошло снижение давления в трубе «А».
По словам Пескова, речь идет «о неких разрушениях в трубе» в датской экономической зоне.
«Действительно, значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – пояснил официальный представитель Кремля.
Он отметил, что сейчас неясно, что именно стало причиной разрушения, и «до того, как появятся результаты исследований, исключать хоть какой-то вариант нельзя», в том числе и диверсию.
ЧП на нитках «Северных потоков» – вопрос, связанный с энергобезопасностью целого континента, констатировал пресс-секретарь президента России.
Ранее газета Der Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники сообщила, что причиной падения давления на газопроводах могла стать целенаправленная диверсия. По информации источников издания, такую диверсию, вероятно, совершили, прибегнув к использованию сил специального назначения. Речь идет, в частности, о водолазах и подводной лодке.