Разрушение газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» является «совершенно беспрецедентной ситуацией» и может быть следствием диверсии. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что падение давления наблюдается на обеих нитках газопровода «Северный поток». В понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток – 2» произошло снижение давления в трубе «А».

По словам Пескова, речь идет «о неких разрушениях в трубе» в датской экономической зоне.

«Действительно, значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – пояснил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что сейчас неясно, что именно стало причиной разрушения, и «до того, как появятся результаты исследований, исключать хоть какой-то вариант нельзя», в том числе и диверсию.

ЧП на нитках «Северных потоков» – вопрос, связанный с энергобезопасностью целого континента, констатировал пресс-секретарь президента России.