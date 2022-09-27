Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Франция не хочет участвовать в строительстве газопровода из Испании

Лера Букина

Испания в текущих условиях вновь задумалась о строительстве газопровода MidCat, который бы позволил поставлять газ от СПГ-терминалов в Каталонии на юго-запад Франции. Однако власти Франции снова не одобрили данную идею, сообщает Financial Times.

Франция выступила против строительства газопровода из Испании
Фото: unsplash.comunsplash.com

В Испании выступили за прокладку газопровода MidCat примерно 15 лет назад. Предполагалось, что участок будет строиться испанским оператором газораспределительной сети Enagas.

Согласно предварительной оценке, на строительство испанского участка MidCat придется выделить €375 млн. Его могут завершить к осени 2023 года. Кроме того, через 7 лет после этого его оптимизируют под поставки водорода. Регуляторы вышеуказанных стран ранее сочли данный проект излишне дорогостоящим. Также они утверждали, что он не отвечает нуждам рынка. После этого проект и вовсе свернули.

Но в настоящее время Европа лишается российского газа, поэтому ей нужны альтернативные источники поставок, пишет издание.

Так, испанские власти выступили за возрождение проекта MidCat. Среди политиков, которые поддержали данную инициативу, - канцлер Германии Олаф Шольц. Тем не менее Франция отказывается от строительства, считая проект не совсем рентабельным. В стране считают, что на строительство и модернизацию нужно будет выделить не менее €3 млрд. Строительство займет больше времени, чем ожидалось ранее, указывают специалисты. Кроме того, отмечается, что Франция производит достаточно электроэнергии с помощью АЭС.

Ранее сообщалось, что во вторник в Западнопоморском воеводстве Польши состоялась церемония запуска газопровода Baltic Pipe, который соединяет польскую территорию с норвежским шельфом через Данию.

Экономика,Олаф Шольц,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители