Франция выступила против строительства газопровода из Испании

Испания в текущих условиях вновь задумалась о строительстве газопровода MidCat, который бы позволил поставлять газ от СПГ-терминалов в Каталонии на юго-запад Франции. Однако власти Франции снова не одобрили данную идею, сообщает Financial Times.

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В Испании выступили за прокладку газопровода MidCat примерно 15 лет назад. Предполагалось, что участок будет строиться испанским оператором газораспределительной сети Enagas.

Согласно предварительной оценке, на строительство испанского участка MidCat придется выделить €375 млн. Его могут завершить к осени 2023 года. Кроме того, через 7 лет после этого его оптимизируют под поставки водорода. Регуляторы вышеуказанных стран ранее сочли данный проект излишне дорогостоящим. Также они утверждали, что он не отвечает нуждам рынка. После этого проект и вовсе свернули.

Но в настоящее время Европа лишается российского газа, поэтому ей нужны альтернативные источники поставок, пишет издание.

Так, испанские власти выступили за возрождение проекта MidCat. Среди политиков, которые поддержали данную инициативу, - канцлер Германии Олаф Шольц. Тем не менее Франция отказывается от строительства, считая проект не совсем рентабельным. В стране считают, что на строительство и модернизацию нужно будет выделить не менее €3 млрд. Строительство займет больше времени, чем ожидалось ранее, указывают специалисты. Кроме того, отмечается, что Франция производит достаточно электроэнергии с помощью АЭС.