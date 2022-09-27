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47 минут назад

Оценены последствия утечек газа на «Северном потоке»

Лера Букина

ЧП на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не отражаются на энергобезопасности европейских стран. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает РИА Новости.

По его словам, комиссию оповестили по поводу утечек на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Так, ситуация детально отслеживается с заинтересованными государствами, отметил представитель.

«Северные потоки» почти полностью вышли из строя из-за неисправностей

Сегодня биржевая стоимость газа в Европе преодолела отметку в $1900 за 1 тыс. куб. м. Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась на 11%, до €192,84 за 1 МВт•ч, или $1948 за 1 тыс. куб. м. Ценовое повешение обусловлено заявлением компании Nord Stream AG о том, что чрезвычайное происшествие, которое произошло практически одновременно на нитках газопровода системы «Северный поток», является беспрецедентным.

Ранее сообщалось, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло ЧП. Как стало известно, падение давления наблюдается на обеих нитках газопровода «Северный поток». В понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток – 2» произошло снижение давления в трубе «А».

Экономика,Еврокомиссия,
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