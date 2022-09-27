Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg предрекает страшный экономический кризис

Лера Букина

Масштаб негативных последствий прекращения поставок российского газа постоянно набирает обороты. Текущий кризис может стать более серьезным, чем тот, что наблюдался в 2009 году, сообщает Bloomberg.

Bloomberg предрекает страшный экономический кризис
Фото: unsplash.comunsplash.com

В публикации отмечается, что в предстоящие месяцы в ЕС ожидается падение ВВП до 5% в случае наступления холодной зимы и отсутствия у 27 стран Евросоюза возможности грамотно распределить дефицитные запасы топлива.

«Это примерно равно показателям рецессии 2009 года», — указал автор статьи.

Отмечается, что позитивный сценарий предполагает снижение ВВП Европы лишь на 1%. Оно может произойти в октябре. Европу в следующем году ждет третий по объему спад со времен Второй мировой войны даже при условии отсутствия вышеуказанных процессов, предупреждает Bloomberg.

Отмечается, что многие производители готовятся к «суровой зиме». Они, как и потребители, обеспокоены в связи ростом тарифов в счетах за электроэнергию.

Ранее эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил предстоящий срок кризиса в ЕС. По его словам, он будет наблюдаться несколько лет.

Экономика,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители