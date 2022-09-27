Bloomberg предрекает страшный экономический кризис

Масштаб негативных последствий прекращения поставок российского газа постоянно набирает обороты. Текущий кризис может стать более серьезным, чем тот, что наблюдался в 2009 году, сообщает Bloomberg.

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В публикации отмечается, что в предстоящие месяцы в ЕС ожидается падение ВВП до 5% в случае наступления холодной зимы и отсутствия у 27 стран Евросоюза возможности грамотно распределить дефицитные запасы топлива.

«Это примерно равно показателям рецессии 2009 года», — указал автор статьи.

Отмечается, что позитивный сценарий предполагает снижение ВВП Европы лишь на 1%. Оно может произойти в октябре. Европу в следующем году ждет третий по объему спад со времен Второй мировой войны даже при условии отсутствия вышеуказанных процессов, предупреждает Bloomberg.