Bloomberg предрекает страшный экономический кризис

Масштаб негативных последствий прекращения поставок российского газа постоянно набирает обороты. Текущий кризис может стать более серьезным, чем тот, что наблюдался в 2009 году, сообщает Bloomberg.
В публикации отмечается, что в предстоящие месяцы в ЕС ожидается падение ВВП до 5% в случае наступления холодной зимы и отсутствия у 27 стран Евросоюза возможности грамотно распределить дефицитные запасы топлива.
«Это примерно равно показателям рецессии 2009 года», — указал автор статьи.
Отмечается, что позитивный сценарий предполагает снижение ВВП Европы лишь на 1%. Оно может произойти в октябре. Европу в следующем году ждет третий по объему спад со времен Второй мировой войны даже при условии отсутствия вышеуказанных процессов, предупреждает Bloomberg.
Отмечается, что многие производители готовятся к «суровой зиме». Они, как и потребители, обеспокоены в связи ростом тарифов в счетах за электроэнергию.
Ранее эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил предстоящий срок кризиса в ЕС. По его словам, он будет наблюдаться несколько лет.