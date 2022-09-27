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1 час назад

Оценена роль газопровода между Норвегией и Польшей

Лера Букина

Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что новый газопровод между Норвегией и Польшей Baltic Pipe станет важным проектом в условиях энергетического кризиса. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ее пресс-релиз.

Оценена роль газопровода между Норвегией и Польшей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Трубопровод сыграет важную роль в смягчении нынешнего энергетического кризиса», — подчеркнула еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

1 октября должны стартовать поставки «голубого топлива» по Baltic Pipe. В релизе отмечается, что Еврокомиссия долго оказывает поддержку данному проекту не только финансово, но и политически.

Благодаря данному газопроводу будет происходить успешная диверсификация импорта газа в Центрально-Восточной Европе и странах Балтии. Это откроет «новый маршрут из Северного моря в ЕС», указано в документе.

Сообщается, что по Baltic Pipe можно будет импортировать до 10 миллиардов кубометров газа в год из Норвегии в Польшу через Данию и 3 миллиарда кубометров газа в год — из Польши в Данию.

Ранее сообщалось, что во вторник в Западнопоморском воеводстве Польши состоялась церемония запуска газопровода Baltic Pipe.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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