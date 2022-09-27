России предрекли великое будущее из-за Сибири

К середине XXI века Сибирь постепенно превратится в один из крупнейших сельскохозяйственных регионов на планете, рассказал представитель компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе. Об этом пишет Business Insider.

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Обширные сибирские пространства станут в ближайшие тридцать лет «самыми большими и производительными сельскохозяйственными землями в мире», подчеркнул эксперт.

Чеа Хенг Хе уточнил, что у истории с глобальным потеплением будет один главный бенефициар. Им может стать Россия. За счет освоения пустующих пахотных земель в Сибири она станет «продовольственной сверхдержавой».