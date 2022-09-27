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1 час назад

России предрекли великое будущее из-за Сибири

Илья Родин

К середине XXI века Сибирь постепенно превратится в один из крупнейших сельскохозяйственных регионов на планете, рассказал представитель компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе. Об этом пишет Business Insider.

России предрекли великое будущее из-за Сибири
Фото: ТАССТАСС

Обширные сибирские пространства станут в ближайшие тридцать лет «самыми большими и производительными сельскохозяйственными землями в мире», подчеркнул эксперт.

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Чеа Хенг Хе уточнил, что у истории с глобальным потеплением будет один главный бенефициар. Им может стать Россия. За счет освоения пустующих пахотных земель в Сибири она станет «продовольственной сверхдержавой».

Писатель Гайя Винс рассказал ранее, что ближайшие пять десятилетий на планете произойдут глобальные изменения. Богатые города на юге США предположительно опустеют, американцы начнут активное строительство на Аляске.

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