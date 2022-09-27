Раскрыты последствия аварий на «Северных потоках»

Аварии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» приведут к достаточно серьезным последствиям для европейской промышленности. Вместе с тем, ближайшую зиму Европа переживет в целом благополучно, заявил в интервью News.ru замруководителя экономического департамента ИЭФ Сергей Кондратьев.

Эксперт подчеркнул, что в мире зафиксированы единичные случаи аварий на газопроводах. В частности, несколько раз они получали повреждения из-за сброса якорей крупными судами. Тем более, не было таких масштабных аварий.

Ремонт «Северных потоков», по мнению Кондратьева, потребует от 1,5 до 2 лет. С учетом международной повестки и санкций это означает, что у Европы будут проблемы с газом. Кроме того, на восстановление газопроводов в любом случае потребуются миллионы долларов.

Соответственно, высокие цены на голубое топливо продержатся до тех пор, пока ситуация не разрешится.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, Европа «не замерзнет». Власти справятся с энергетическим кризисом, примут меры для того, чтобы население благополучно пережило зимний период.