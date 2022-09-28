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37 минут назад

Премьер Словакии Хегер: энергетический кризис может "убить экономику" страны

Газета.Ruиещё 2

Колоссальный рост цен на электроэнергию может «убить экономику» Словакии, если страна не получит миллиарды евро поддержки от Евросоюза. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Премьер Словакии предупредил о разрушении экономики страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Если страна не дождется помощи от Брюсселя, отметил Хегер, власти будут вынуждены национализировать местные энергетические компании.

«В противном случае [словацкие предприятия] закроются и могут фактически разрушить всю экономику. Тогда нам придется сохранить это электричество для наших компаний и наших домохозяйств, [чтобы] не рухнуть. Мы не хотим этого делать, но если другой помощи не будет, нас подтолкнут к этому решению», — заявил Хегер.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) отказалась от идеи установки предельной цены на газ из России. Вместо этого ЕК предлагает ввести налог на сверхприбыль для энергетических компаний, работающих на ископаемом топливе. Кроме того, власти ЕС хотят ограничить доходы производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии. Их доходы в последнее время резко выросли из-за роста цен на энергию в связи с ростом газовых цен.

Экономика,Эдуард Хегер,Еврокомиссия,ЕС,
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