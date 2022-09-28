Премьер Словакии предупредил о разрушении экономики страны

«В противном случае [словацкие предприятия] закроются и могут фактически разрушить всю экономику. Тогда нам придется сохранить это электричество для наших компаний и наших домохозяйств, [чтобы] не рухнуть. Мы не хотим этого делать, но если другой помощи не будет, нас подтолкнут к этому решению», — заявил Хегер.