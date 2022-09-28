Жители Австрии требуют от ЕС оставить им право расплачиваться наличными

Жители Австрии выступают с требованием внести в Конституцию страны право граждан расплачиваться наличными за любые покупки без ограничений. Соответствующую петицию подписали уже 450 тыс. человек. Об этом пишет RT со ссылкой на издание Le Monde.
Эту инициативу Еврокомиссия предложила ввести еще в июле 2021 года. Предполагается, что она поможет бороться с отмыванием денег. Пока она находится на рассмотрении Совета ЕС, принять ее могут к декабрю. В Австрии до сих пор не было никаких ограничений, поэтому мера ощутимо скажется на жизни граждан. В настоящее время петицию против инициативы уже подписали 450 тыс. жителей. В час ее подписывают до 10 тыс. пользователей. При том что для того, чтобы ее в обязательном порядке рассмотрели в парламенте, необходимо лишь 100 тыс.
В период пандемии доля покупок за наличные в Австрии упала с 79% до 66%. И тем не менее, наличные деньги остаются для австрийцев предпочитаемым платежным средством.
«В Австрии есть требование регистрировать все через кассу, а предприятия обязаны по требованию властей отчитываться о доходах», - сказал инициатор петиции Йозеф Биндер.
Инициативу Биндера поддерживает и австрийское правительство. Власти и Центробанк страны пообещали, что будут выступать против предложений Брюсселя.