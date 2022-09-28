Жители Австрии требуют от ЕС оставить им право расплачиваться наличными

Эту инициативу Еврокомиссия предложила ввести еще в июле 2021 года. Предполагается, что она поможет бороться с отмыванием денег. Пока она находится на рассмотрении Совета ЕС, принять ее могут к декабрю. В Австрии до сих пор не было никаких ограничений, поэтому мера ощутимо скажется на жизни граждан. В настоящее время петицию против инициативы уже подписали 450 тыс. жителей. В час ее подписывают до 10 тыс. пользователей. При том что для того, чтобы ее в обязательном порядке рассмотрели в парламенте, необходимо лишь 100 тыс.