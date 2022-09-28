Экономист оценил прогноз ЦБ по инфляции

На оценку инфляции по 2022 году можно полагаться с учетом того, что мы всегда принимаем во внимание круг товаров и услуг, по которым считается инфляция. Будем считать, что она похожа на ту, которая действительно существует и которая сложится. Что касается ее выхода на 5–7% в течение 2023 года, то это, на мой взгляд, уже скорее гадательный прогноз, чем какой-то научно обоснованный. Скорее всего, это просто экстраполяция сложившихся тенденций, которые совершенно необязательно реализуются в 2023 году, не подвергнутся корректировке. А уж выход на целевой показатель в 4% через год - в нынешних условиях так далеко мало кто заглядывает. Конечно, прогноз можно составить какой угодно, но чтобы он реализовался - тут надо поставить большой знак вопроса. Серьезно обоснованным его считать трудно.
На успокоение цен влияет влияют следующие факторы: прежде всего, можно сказать, что ушел фактор внешнего воздействия - так называемая импортируемая инфляция. Во-вторых, более сдержанно себя ведут монополии в плане повышения цен в розничной торговле, они вполне удовлетворились действиями весной, и поэтому сейчас их активность существенным образом снижена. Вполне возможно, что они в большей степени контролируются со стороны антимонопольного ведомства
. А самое важное то, инфляция все-таки зависит от общего состояния экономики. А в данный момент экономика находится в сложном, переходном периоде, но при этом она выдерживает различные санкции и демонстрирует перспективы на адаптацию к складывающейся ситуации, у нее есть перспективы дальнейшего развития. Все это факторы, работающие на усмирение инфляции.
Можно упомянуть и денежные факторы, которые в данный момент играют второстепенную роль в данном аспекте. Это нормальное состояние бюджета и платежного баланса. Но это уже дополнение к основным факторам.
Сейчас нет особых признаков того, что инфляция быстрыми темпами будет снижаться. Но и никаких признаков того, что инфляция будет ускоряться, сейчас тоже нет. Да, сообщалось, что тарифы ЖКХ с вырастут на 9%, но это скорее отражение сложившейся инфляции, нежели фактор будущей. Хотя, конечно, в общем композитном показателе роста цен эти 9% свою отрицательную лепту внесут. Но при этом факторов ускорения инфляции не существует, потому что состояние экономики относительно нормальное.