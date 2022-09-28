Экономист оценил прогноз ЦБ по инфляции

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" оценил прогноз ЦБ по инфляции в России и рассказал о факторах, сказывающихся на ее уровне.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин отметил, что темпы роста цен в России остаются низкими. По его словам, ослабление повышенного инфляционного фона ожидается к концу 2023 года. ЦБ прогнозирует, что инфляция снизится до 4% в 2024 году. По итогам этого года показатель будет 11-13%, в 2023 году — 5-7%.