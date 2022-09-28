В Кремле оценили способность бюджета страны выдержать присоединение территорий

Бюджет России выдержит присоединение новых территорий, однако предстоит серьезная работа. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа», - пояснил Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос, сможет ли Москва обеспечить соцгарантии многомиллионному населению республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые проголосовали за вхождение в состав России, пишет ТАСС.

По результатам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября, за присоединение к России проголосовало более 87% жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это «колоссальные» результаты. С протоколом по итогам голосования он направился в Москву на подписание соглашения с президентом России Владимиром Путиным.